Započele su pripreme za otvaranje Zoološkog vrta u Osijeku. Pristigla je suglasnost Nacionalnog stožera kao i propisani epidemiološki uvjeti pa je idući korak na Stožeru Civilne zaštite Grada Osijeka. Jučer smo s osječkim Stožerom održali sastanak te razmatramo otvaranje kvartovskih tržnica te postavljanje adventskih kućica na javne gradske površine kako bi naši OPG-ovi mogli prodavati sezonsko voće

Tijekom posljednja 24 sata na područjunije zabilježenaosoba od 82 testiranih u. I dalje je broj zaraženim koronavirusom od početka pandemije do danas –Sveukupno je, od 121 oboljele osobe od koronavirusa do sada, izliječenas područja naše županije, a tijekom posljednja 24 sata njih 4. Do sada je osam osoba preminulo, a tijekom posljednja 24 sataa. Dobrog su općeg stanja svi bolesnici u KBC-u kojih je na bolničkom liječenju i dalje 9, a niti jedna osoba nije na respiratoru.U samoizolaciji se od jučer nalaze, što je za 10 više. Riječ je o 8 osoba koje su kontakti oboljelih, a ostale osobe su stavljene u samoizolaciju jer su u Hrvatsku došle iz inozemstva. Policijska uprava osječko-baranjska zaprimila je dvije dojave građana o kršenju samoizolacije i obje su se pokazale točnima i to na području, a samoinicijativno su obišli 22 osobe i sve su poštivale mjere samoizolacije.Policija je provjeravala propusnice, kao i do sada na 7 stalnih nadzornih punktova na granicama županije. Obavljeno je ukupno 6.438 pregleda, a dvije osobe nisu imale valjane propusnice.Na današnjoj sjednici Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije dogovorena je, prema nalogukoja je prije nešto više od mjesec dana pripremljena za mogući prihvat lakše oboljelih od koronavirusa.Od 4. svibnja u okviru drugog kruga popuštanja mjera zdravstvena usluga u bolnicama ali i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti vraća u redovni rad uz poštivanje mjera koje je propisala epidemiološka služba.– rekao je načelnik Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županijeStožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije braniteljima čestiti 25. obljetnicu vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ te svim stanovnicima naše županije 1. svibnja, Praznik rada uz poruku #DržiRazmak ili #OstaniDoma.