osječki KBC

klinički centar

ponedjeljka 4. svibnja

većim kapacitetom

Ministarstva zdravstva

dva dijela

istočni pješački ulaz

trijažni šator

sekundarni ili febrilni centar

visokosofisticirani trijažni centar

neće mijenjati

Krunoslav Šego

zavodi i klinike

Klinika za psihijatriju i Ortopedija

Zavod za gastroenterologiju

Zavod za reumatologiju

na čekanju

dvije smjene

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Pojavom koronavirusa,postao jeza svih pet slavonskih županija i njegovi su djelatnici uložili velike napore da situacija na istoku Hrvatske po pitanju zaraženih ostane povoljna.Od, u zdravstvenim ustanovama Hrvatske pa tako i u osječkom KBC-u polako se počinje raditi. Po preporuci, trebalo bi doći do popuštanja mjera i sve bolnice trebale bi 30% pojačati svoje zdravstvene usluge.Tijekom trajanja pandemije, bolnica je bila podijeljena na. Svi bolesnici i zaposlenici ulaze krozi prolaze kroz primarniu kome se nalaze djelatnici KBC-a koji termovizijskom kamerom svima mjere temperaturu. Tamo se uzima i kratka epidemiološka anamneza te podaci o tome radi li se o simptomima koji bi mogli upućivati na zarazu koronavirusom.Organiziran je i takozvanigdje se upućuju svi bolesnici sa simptomima koronavirusa. To jes novim mikrobiološkim laboratorijem gdje se bolesnicima uzima bris i gdje se rade sve potrebne pretrage i gdje se razlučuje radi li se o bolesnicima s koronavirusom ili ne. Ako bolesnici nisu zaraženi virusom, oni odlaze do odjela u koji već idu, a bolesnici s pozitivnim nalazom na COVID idu u izolacijski centar, u treću ili tzv. crvenu zonu gdje su smješteni isključivo bolesnici od COVID-a 19. Cijeli postupak u sekundarnom centru skraćen je na samo nekoliko sati.Popuštanjem mjera, ovo se, izjavio je v.d. zamjenika ravnatelja za kvalitetu. Normalizacija će biti postupna i ne smije biti nagla. I dalje će ostati primarni trijažni punkt, a sekundarna trijaža se više neće raditi samo u febrilnom centru gdje će dolaziti samo bolesnici s izraženom sumnjom na COVID, nego će se raditi na svim odjelima, klinikama, zavodima i laboratorijima, ovisno o tome gdje je bolesnik upućen. To će znatno usporiti proces, pa su donesene i preporuke vezano uz broj ljudi koji smije biti u čekaonicama, a Šego je uvjeren kako će KBC Osijek bez problema provesti planiranu normalizaciju od 30%.Također, tijekom pandemije nekiizmješteni su iz svojih prostora, ali se od ponedjeljka dijelom vraćaju u njih. Ovom krizom najviše je bila pogođena Klinika za unutarnje bolesti koja je cijela bila iseljena i od nje je stvoren febrilni centar. Ona se sada dijelom vraća u normalu,već su se vratili na svoja mjesta, ovih dana u normalno stanje vraća se i, a uskoro će se ivratiti na svoje mjesto. Ambulantni trakt će se djelomično vratiti u prostorije gdje je ranije bio, a svi bolesnici koji dođu u bolnicu dobit će na ulazu jasne upute gdje se trebaju javiti.Liste čekanja ovih su dana bile „“, dodao je Šego. Neuralgične točke su operacije katarakti, operacije proteza na Ortopediji, operacije srca, koronarografije, te snimanje magnetom, ultrazvukom i CT-om. Prvi pozivi bolesnicima već su upućeni, a Šego ih moli za još malo strpljenja i da, ako to nije nužno, ne nagrnu svi odmah u ponedjeljak ili utorak te da ne prave velike gužve u bolničkim ambulantama.Radit će se u, od 8 do 20 sati te subotama, ako bude trebalo. KBC ima dovoljno sredstava, ali i ljudi da to obavi, zaključio je Šego.