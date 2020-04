Vlade RH

Prijedlog odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza

od

25.

listopada

2020

do

26.

listopada

2024

godine

Ovom se odlukom osigurava kontinuitet prometne povezanosti i neprekinutost obavljanja redovnog zračnog linijskog prijevoza koji je od značaja za gospodarski i društveni razvoj regija unutar Republike Hrvatske. Zbog izrazite sezonalnosti i nerentabilnosti avioprijevoznici nemaju poslovnog interesa za obavljanje cjelogodišnjeg redovitog zračnog prijevoza na domaćim linijama te se nastavno na to predlaže uvođenje obveze obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza u razdoblju od 25.10.2020. do 26.10.2024. godine. Ovom odlukom određuje se da će opseg i standard usluge obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza na navedenim linijama utvrditi javnim natječajem.

domaćem linijskom zračnom prijevozu

PSO program

7626 letova

450 tisuća sjedala

Croatia Airlines

Trade Air linije

Sljedeće linije biti će dio PSO programa od listopada ove do listopada 2024. godine:

Na 227. sjednici, pod točkom 16. usvojen jeza razdoblje” izjavio je ministar Butković.kroz prethodniizvršeno jesa prekona godišnjoj razini. Novim programom doći će do povećanja od 13% u broju letova, dok će kapacitet na linijama porasti za oko 12%.je na PSO linijama prometovala sa svim tipovima zrakoplovima iz svoje flote, dok jeodržavao sa posebno unajmljenim zrakoplovom kapaciteta 19 putnika.Ministarstvo PSO programom utvrđuje koje su to linije koje se moraju obavljati, a osim linija utvrđuje se i minimalni broj tjednih polazaka, kao i minimalni kapacitet.Dubrovnik - Zagreb - Dubrovnik,Split - Zagreb - Split,Zagreb - Zadar - Pula - Zadar - Zagreb,Zagreb - Brač - Zagreb,Osijek - Dubrovnik - Osijek,Osijek - Split - Osijek,Osijek - Zagreb - Osijek,Rijeka - Split - Dubrovnik - Split - Rijeka,Osijek - Pula - Split - Pula - OsijekRijeka - Zadar - Rijeka,Osijek - Zadar - Osijek.je tek jedna linija, ona između Osijeka i Rijeke, no Rijeka će ovim novim programom PSO-a dobiti direktnu vezu sa Zadrom. Isto vrijedi i za Osijek, koji će također imati direktnu liniju prema Zadru.S obzirom da je došlo do ukidanja tek jedne te najave dvije nove linije, za očekivati je da će se na PSO linijama povećati broj tjednih polazaka, to je jedini način kojim bi se opravdala najava povećanja letova od 13% te kapaciteta od 12% od strane ministarstva.Broj tjednih polazaka i kapaciteti na istima još, biti će poznati sa objavom javnog natječaja od strane nadležnog ministarstva. Po završetku natječaja, krenuti će prometovanje na ovim linijama, a za očekivati je da će na njima letjeti zrakoplovi. Croatian Aviation objaviti će sve novosti u trenutku kada javni natječaj bude raspisan i dostupan javnosti.