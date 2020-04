nisu prestali

Donjem gradu

rekonstrukciji kolnika i slivnika

od Dome do Dječjeg kazališta

260 tisuća kuna

ljepši i reprezentativniji izgled

Boris Piližota.

Uz komunalne radove u Donjem gradu, radi se i na postavljanju 4 00 kvadratnih metara opločnika u Blok centru, od prolaza L. Jagera do Ulice Republike . Radovi su to procijenjene vrijednosti od 300 tisuća kuna , a koji uključuju i izmjenu podrumskih rešetaka , te postavljanje zaštitnih stupova , a kako bi se spriječila nepropisna parkiranja kojima se proteklih godina nerijetko moglo svjedočiti u ovom dijelu grada. Prema Piližotinim riječima, betonska galanterija bit će jednaka onoj na Šetalištu Petra Preradovića , odnosno onoj na potezu od Dome do Huttlerove ulice. Cilj je da sve, uvjetno rečeno, važnije lokacije u središtima izgledaju ljepše, a s druge strane, u slučaju potrebe za bilo kakvim radovima u budućnosti, primjerice promjenom instalacija, neće se morati radi takozvani šicevi, već će se sve moći izvaditi, odraditi radove i vratiti u prvobitno stanje

rekonstrukcija nogostopa

dva metra

650 tisuća kuna

modernizacije javne rasvjete

novu, zelenu i štedljivu tehnologiju

velike beneficije

11 tisuća starih rasvjetnih tijela

300 radnih dana

Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja!

Ivana Vrkića

Tekst i foto: Osijek.hr

Radovi u gradu, unatoč epidemiološkoj situaciji. Jedno od radilišta nalazi se ugdje se kraju privode radovi nana Trgu bana Jelačića, na potezu. Radovi su vrijednii možemo reći da će time centar Donjeg grada dobitii sigurniju prometnicu – ističe osječki dogradonačelnik– napominje Piližota.Najavljena je, usto, i konačnaod nadvožnjaka Rosinjača do početka nove biciklističke staze Osijek-Tenja. Nogostup će, kaže osječki dogradonačelnik, biti širine, a put prema Tenji dobit će novu vizuru. Radi se i izmjena glavnoga projekta koji je još 2017. napravljen za energetski učinkovitu rasvjetu na tom potezu, a za rekonstrukciju nogostupa i postavljanje nove rasvjete izdvojit će se okoU svjetlu nove rasvjete u gradu , iznimno važan projektsukladno ESCO modelu odličan je primjer kako upotrijebiti, omogućujući građanima veću korist za manje utrošenog javnog novca. Zamjenik gradonačelnika Boris Piližota podcrtavauvođenja ovog sustava rasvjete za građane; naime, ESCO ugovor s garancijom učinka ne predstavlja zaduženje jedinicama lokalne samouprave te povećava investicijski potencijal za druge razvojne projekte. S druge strane, ovaj se model financira isključivo iz ostvarenih ušteda i za cijelo vrijeme njegove provedbe ne nastaju nikakvi dodatni troškovi.Projekt je to kojim će se zamijeniti prekona području cijeloga grada, a odvijat će se narednih. Svakako treba istaknuti da će utrošena električna energija za javnu rasvjetu biti manja čak za 7,5 milijuna kilovat sati godišnje, što financijski znači cca 25% od onih troškova koje smo imali prije početka provođenja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Dakle, uvođenjem ovoga modela financijska ušteda Grada Osijeka je 75%, dok osvjetljenje grada postaje puno energetski učinkovitije i bolje, i uz to sukladno novomRadovi koji se trenutačno odvijaju u raznim dijelovima grada potvrđuju viziju gradonačelnikao ravnomjernom ulaganju u sve osječke mjesne odbore i gradske četvrti. U tom kontekstu, dogradonačelnik podcrtava balans toga cilja i prioriteta u zadanim okolnostima.