Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

niti u jednom trenutku pandemije koronavirusas radom. Kao i druge slične ustanove, i oni su po proglašenju pandemije uvelipo rasporedu prilagođenom, a sve službe bile su zadužene zasustava vodoopskrbe u gradu na Dravi.Prema riječima direktora Vodovoda, uvedena je iu pogonu za proizvodnju vode kako se ne bi dogodilo da stručni kadar u tom segmentu poslovanja bude na bilo koji način ugrožen, a djelatnici zaduženi za kvalitetu vode obavljali su provjere zdravstvene ispravnosti cijelo vrijeme trajanja krize čak i u bolnicama i svim drugim ustanovama i u kućanstvima.Rezultat svih tih napora je to da je opskrba vodom bila, a popuštanjem mjera i Vodovod se. Gotovo svi radnici Vodovoda vratit će se na posao do, a očitavanje vodomjera započelo je već ovoga tjedna. Za vodomjere kojidaljinskog očitanja potrošnja za ožujak izračunata je po prosjeku potrošnje, a djelatnici su ovih dana na terenu i obilaze neočitane vodomjere.Što se tiče plaćanja, Jukić preporučujeza korisnike kojom se računi plaćaju bez naknade, a pomoću aplikacije korisnici također mogu kontrolirati svoje račune i svoju potrošnju. Za one koji se ne služe internetom, od 4. svibnja bit će otvorena blagajna u Vodovodu na kojoj se mogu platiti računiLoša vijest je da nas čekado kraja godine. Oni je bilo najavljeno još krajem prošle godine, ali jezbog krize uzrokovane pandemijom.Veliki projekti na otvorenom financirani sredstvima iznisu stali, gradilišta niti u jednom trenutku, kao ni brojne osječke ulice u kojima je planirana obnova, rekonstrukcija ili zamjena, poput, a svi radovi će biti završeni u predviđenom roku.Za kraj, Jukić je istaknuo kako Osječani i dalje piju iznimno, čija se kakvoća svakodnevno kontrolira sukladno svim zdravstvenim uputama i europskim direktivama.