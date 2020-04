povećanje broja

Danas nas je na sjednici Stožera civilne zaštite Policijska uprava izvijestila kako će u petak, 1. svibnja obilaziti sve one lokacije koje građani inače koriste za obilježavanje praznika rada i upozoravati ih da se pridržavaju preporuka koje je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske. Obilježite praznik u obiteljskoj atmosferi bez većih okupljanja i poštujte mjeru koja govori da su zabranjena okupljanja za više od pet osoba

Danas bilježimooboljelih zapa je time na područjuod koronavirusa do sada oboljelood njih je izliječeno, sedam tijekom posljednjih 24 sata. Novooboljele osobe kontakti su ranije oboljelih i žive na područjutestirali su ukupnopristiglih uzoraka. KBC 96, a ZZJZ 12.Nakon utvrđenih novih pozitivnih nalaza epidemiolozi su u samoizolaciju stavili jošte je trenutno u samoizolaciji na području naše županije ukupnoU KBC-u Osijek je do sadaoboljelo od koronavirusa od kojih je jedan današnji pozitivan nalaz. Pet od njih je izliječeno što je potvrđeno dvostrukim negativnim testom te je trenutno pet djelatnika KBC Osijek pozitivno na koronavirus. Opća županijska bolnica Našice nema niti jednog oboljelog medicinskog djelatnika, a u njihovoj je evidenciji i dalje samo jedna osoba s područja Našica pozitivna na koronavirus i nalazi se u kućnoj samoizolaciji.Na liječenju u KBC Osijek od danas se nalazi, šest manje nego jučer, a već tjedan dana ni jedna oboljela osobase u Respiracijskom centru.tijekom posljednja 24 sataniti jednu dojavu građana o kršenju samoizolacije, a samoinicijativno su obišli 16 osobe i sve su poštivale mjere samoizolacije.I dalje se provjeravaju propusnice na 7 stalnih nadzornih punktova na granicama županije. Obavljeno je ukupno 3.017 provjera, a dvije su osobe zatečene bez propusnica te im prolaz nije dozvoljen.Tri novooboljele osobe na području županije podsjetnik su na to dajoš nije iza nas, stoga je načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županijeuoči praznika 1. svibnja upozorio građane na epidemiološke mjere koje su i dalje na snazi.– poručio je Ivanović.Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije održat će sjednicu i 1. svibnja nakon kojeg će javnosti iznijeti nove informacije vezane uz epidemiju koronavirusa na redovitoj konferenciji za medije u 11 sati.