Park prirode Kopački rit

ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

Tekst: Ružica Marušić

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

U okviruzaštite tijekom pandemije koronavirusabit će ponovo otvoren za posjetitelje ukada počinju s radom i svi nacionalni parkovi i parkovi prirode Hrvatske. Posjet parku odvijat će se uzfizičke udaljenosti i higijenskih standarda (korištenje maski i rukavica).S obzirom da je do toga datuma još uvijek na snazi Odluka o zatvaranju nacionalnih parkova i parkova prirode za posjećivanje od 20. ožujka 2020., molimo sve zazabrane boravka na cijelom području Parka sve do 11.05.Također, iako jedonio odluku oza područje županije, ova odluka sena Park prirode Kopački rit u kojem i daljerekreativni ribolov. Od 11.05. ribolovci će ponovo moći na vodu uz kupnju dnevnih i godišnjih dozvola na našem Prijemnom centru u Kopačevu.Lijepo je vrijeme i mnogi izlaz iz dugotrajnog boravka u kućama traže upravo na području parka, što predstavlja izazov našim čuvarima prirode da održepoštivanje Odluke o zabrani posjećivanja parkova do 11.5.2020. Posjetitelji se posebno upozoravaju da pristup na gradilišta na pristaništu jezera Sakadaš i u kompleksu dvoraca Tikveš ni u kom slučajuzbog njihove vlastite sigurnosti.Pred nama je također praznik 1.svibnja, koji su u boljim vremenima brojni posjetitelji provodili na izletu u Kopačkom ritu, ali ove godine to, nažalost,Od 11.05. posjetitelji će ponovo moći uživati u sadržajima parka na način prilagođen većoj sigurnosti posjetitelja: Šetnica bijelog lopoča će biti otvorena, kreću izleti brodom i čamcima i ponovo će biti dozvoljen rekreativni ribolov za koji će se dozvole prodavati na Prijemnom centru Parka.