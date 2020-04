razmjerno toplo i većinom suho

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Iako je u proteklih nekoliko dana bilo, pred nama jevrijeme.Danas će prevladavati većinom oblačno uz. U poslijepodnevnim satima očekuje se. Dnevna temperatura danas doZa sutra prognostičari najavljuju, a tijekom poslijepodneva. Puhat će slab do umjeren zapadni vjetar, a dnevna temperatura doAko ste zaplanirali roštilj na otvorenom, ponesite. Za petak je najavljenovrijeme. U prvom dijelu dana, a prema kraju danaDnevna temperatura doZa prvi dio vikenda, odnosno u subotu očekuje nasuz kišu i dnevnu temperaturu do. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.Nedjelja nam donosi. Prevladavat će djelomično oblačno uz dnevnu temperaturu do