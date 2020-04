Andrej Plenković

Oleg Butković

nastavku gradnje

koridoru V.c kod Petrijevaca

Beli Manastir – most Halasica

Osijek-Koteks i GP Krk

Boris Huzjan

59 milijuna eura

17,5 kilometara

2023. godine

najdužih mostova

420 metara

od Osijeka do Belog Manastira, a kasnije i Mohača u Mađarskoj

Ivan Anušić

višestruke koristi

zagušena velikim količinama pijeska

Tekst: Osijek031.com

Foto: Mario Bruno

Premijeri ministar pomorstva, prometa i infrastruktureposjetili su danas Osječko-baranjsku županiju kako bi sudjelovali na potpisivanju ugovora oautoceste na mostu Drava naUgovor o izgradnji poddionice autocestena autocesti A5 s izvođačima radova, poslovnom udrugomd.d., potpisao je predsjednik Uprave Hrvatskih autocestaVrijednost ponude bez PDV-a je, a riječ je o poddionici dugoj. Početak izgradnje u planu je u prvoj polovici ove godine, odnosno po potpisivanju ugovora, dok se dovršetak izgradnje planira do sredine 2022. godine (24 mjeseca od dana početka radova).Projektira se i posljednjih pet kilometara autoceste kroz Baranju, a očekuje se kako će posljednji metar autoceste na koridoru Vc u Hrvatskoj biti dovršen do krajaMost Drava jedan je odu Hrvatskoj (2507 metara), a u cjelosti su ga projektirali i izveli domaći stručnjaci. Sam dio mosta preko rijeke Drave dug jei na njemu su primijenjena neka sjajna tehnička rješenja u kojima su korišteni betonski stubovi, čelične grede i kablovi koji ujedno utječu na vizualnu privlačnost ovog impozantnog mosta. Vrijednost je mosta 850 milijuna kuna (podaci IGH), a koristit će se tek nakon dovršetka dionica autocesteŽupanizjavio je kako je zadovoljan potpisivanjem ugovora i nastavkom izgradnje V.c koridora. Hrvatske autoceste uspjele su, unatoč pandemiji koronavirusa, dovršiti natječaj, pronaći izvođača radova i potpisati ugovor te se nastavlja autocesta prema Belom Manastiru i do mađarske granice, čime se završava jedna bitna cjelina prometne infrastrukture za istok Hrvatske.Anušić je istaknuo i brojneod ovog projekta: koridor gradi domaći konzorcij, a pijesak koji će se koristiti bit će pijesak iz rijeke Drave jer je odnedavno omogućena eksploatacija pješčanih sprudova iz Drave. To je pojeftinilo izgradnju, a dodatni benefit je to što će Drava postati plovna, obzirom da se gradi terminal rasutih tereta i putnički terminal na Gornjodravskoj obali u koje će pristajati brodovi koji trenutno ne mogu pristajati jer je Drava