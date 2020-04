zabrane okupljanja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Nakon određenog vremenau zatvorenim prostorima,od danas ponovno je započela rad s korisnicima.Za sve korisnike otvoreni suu Gornjem gradu na lokaciji Europske avenije 24. Ogranci Knjižnice su do daljnjegza korisnike, kao i čitaonice (Studijska čitaonica, Austrijska čitaonica i čitaonica dnevnog tiska).Knjižnica je otvorena za korisnike. Knjižnica do daljnjeg. U vremenuKnjižnica se zatvara za korisnike zbog provođenja dezinfekcije posudbenih odjela.Zakasnina seza razdoblje od 16. ožujka do 11. svibnja 2020. Za razdoblje do 16. ožujka 2020. kao i nakon 11. svibnja 2020. zakasnina će biti obračunata. Obnova zaduženja neće se obavljati do 11. svibnja 2020.Slobodni pristup građi u fondu posudbenih odjela Knjižnice do daljnjeg se. Građani se mole da se služe uslugama pretraživanja online baze GISKO-a (i to naslove kojima je status dostupan GORNJI GRAD odrasli i GORNJI GRAD dječji) te unaprijed pripreme popis željenih naslova, a pruža se i mogućnost pripreme željenih naslova putem e-maila:Vraćenu knjižničnu građu zbog dezinfekcijeposuditi drugom korisniku 72 sata od povrata.Fotokopiranje knjižnične građe može se naručiti putem e-mail adrese. Fotokopije se preuzimaju na Posudbenom odjelu za odrasle.U prostoru Knjižnice mogu biti samoistovremeno. Mole se korisnici da se pridržavaju propisanog razmaka te koriste dezinfekcijska sredstva postavljena na ulazu u Knjižnicu. Kako bi se održali najviši higijenski standardi i socijalna distanca, mole se korisnici za što kraće zadržavanje u prostoru Knjižnice te pridržavanje i svih ostalih mjera.Sve informacije o radu Knjižnice bit će objavljene na službenoj stranici Knjižnice i društvenim mrežama te će se redovno ažurirati u slučaju promjene.