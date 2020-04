COVID-19, Hrvatsku i (hipo)krizni stožer

Tekst: Dragan Maloševac

Foto: Elena Sunček/Foto-arhiv031

Ovo je moja zadnja objava vezana zaOnog trenutka kad su donesene odluke ovjerskih okupljanja inedjeljom za mene je krizni stožeri krizni i stožer.Postali su samo, produžena ruka politike bez ikakve svrhe i smisla. Nisam vjernik, ali na mom zidu nećete pronaći niti jedno jedino slovo protiv vjere i onih koji vjeruju. Izbjegavam takve teme zbog jako puno članova obitelji i prijatelja koji su vjernici.I koje poštujem.Reagirao bih jednako i da je dozvoljeno bilo kakvo drugo masovno okupljanje, bilo kakvoza suzbijanje i kontrolu epidemije.Ne smije ničije pravo biti veće ili vrjednije od tuđeg prava.NE SMIJU NIČIJE PRAVO ILI SLOBODA UGROŽAVATI TUĐA PRAVA I SLOBODE.Ne smiju ničije pravo i sloboda biti isključivi i negirati tuđe pravo na život i zdravlje.O tome sam već pisao, takvo pravo nije pravo već je potpuno krivo.A onda dolazimo do, hrvatska liječnica, poduzetnica, novinarka, prevoditeljica, aktivistica, urednica, političarka i vlasnica privatne tvrtke za klinička istraživanja i prodaju lijekova i medicinskih proizvoda čestitala je stožeru zabranu rada nedjeljom.Ponovit ću.Željka Markićje stožeru odluku o zabrani rada nedjeljom.Zabranu rada koja se temelji na odluci kriznog stožera u okviru mjera zaširenja epidemije. Četiri godine borbe i čestitke stožeru koji je odluku donio iz epidemioloških razloga. Ili je Željka Markić vidovita ili se iza odluke stožera kriju neki sasvim drugi motivi i razlozi.Osobnorada nedjeljom, ne prtljam se u teme o kojima s ekonomskog aspekta nemam pojma. Iako i sam već godinama radim iU svakom slučaju ova je čestitka javno upućena kriznom stožerustruci i pišanje u lice svima nama koji smo krizni stožer i njegove odluke doživljavali stručnima i ozbiljnima.Neću spominjati zahtjev Željke Markić u kojem traži da stožeraktualnom predsjedniku Republike Hrvatske!?Kakva država, takav stožer.Takve zahvale i zahtjevi.I za kraj još dvije rečenice.Za propuste i ljudsku tragediju koja se dogodila u splitskom, iako su propusti dokazani, nitko neće odgovarati.Dok druge zemlje problem školstva i obrazovanja vide kao prioritet naša se ministrica totalno pogubila pa bez ikakvog plana i ideje, pomalo tragično, a pomalo smiješno, poručuje roditeljima da sami odluče hoće li im se i na koji način djeca školovati!?I kako je to napisala Željka Markić, hrvatska liječnica, poduzetnica, novinarka, prevoditeljica, aktivistica, urednica, političarka i vlasnica privatne tvrtke za klinička istraživanja i prodaju lijekova i medicinskih proizvoda, za ovaj mjesec to bi bilo sasvim dovoljno.Meni malkice i previše.