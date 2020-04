101 osoba

Tekst i foto: OBZ.hr

Na području Osječko-baranjske županije tijekom protekla 24 sata testirana je, u87 i u14. Svi su testirani uzorcite je i dalje broj oboljelih od koronavirusa na području naše županijeNakon jučerašnjih 11, danas je još jednoj oboljeloj osobi drugi test za redom pokazao da nema prisutnosti virusa u organizmu pa je do sada od koronavirusa na području Osječko-baranjske županije izliječeno. Ni danas ne bilježimo nove smrtne slučaje uslijed koronavirusa, a u Respiracijskom centru KBC-a OsijekU samoizolaciji se nalazi, što je za 3 manje nego jučer. Nema novih kontakata kao ni novih osoba koje su zbog dolaska iz inozemstva stavljeni u izolaciju. Građani Policijskoj upravi osječko-baranjska nisu prijavili ni jednu sumnju na kršenje samoizolacije, a policija je samoinicijativno obišla 11 osobe i sve su osobe poštivale propisane mjere samoizolacije.Propusnice su se pregledavale na 7 stalnih nadzornih punktova na granicama županije. Od 4.069 kontroliranih građana na ulazima i izlazima iz Osječko-baranjske županije samo jedna osoba nije imala valjanu propusnicu i njoj je prolaz onemogućen.Nacionalni stožer donio je preporuku za rad u djelatnosti prijevoza putnika u autobusima za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom. Preporuke uključuju(autobusa) prije vožnje i nakon vožnje.Preporučuje se postavljanjeizmeđu vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ne bude li to moguće, prvi red sjedala iza vozačaza prijevoz putnika.Broj i raspored putnika u sjedalima je takav da omogućava propisani razmak između njih. Treba sjeditiu redu, na način da sjede naizmjence na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedalu. Ako je moguće, preporučljivo je da putnici koriste, ako im ne smeta disanju zbog zdravstvenog stanja. Za vrijeme vožnje koristite prozračivanje unutrašnjosti autobusa. Ako vremenske prilike i temperatura to dozvoljavaju, tijekom vožnje potrebno je, a izbjegavati korištenje klimatizacijskih uređaja ili grijanje.Kod naplate karata treba poticati plaćanje karata, a ako se koristi klasično kartično plaćanje ili gotovina, trebanakon plaćanja.Stožer je donio i druge preporuke koje se odnose na popuštanje dosadašnjih mjera, a nalaze se na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.