svakom bi djetetu trebalo biti sinonim za, no u nekim obiteljima to nažalost. U nekim obiteljima dom je mjesto na kojem dijete postajeod strane svojih roditelja ili skrbnika. Dugi niz godina zlostavljanje i zanemarivanje djeceu cijelom svijetu. S obzirom na ozbiljne posljedice koje ostavlja na djeci (), stručnjaci koji se bave tom problematikom nastoje ga prevenirati, što ranije prepoznati te reagirati kako bi se, što je više moguće, spriječile njegove posljedice.Zlostavljanje predstavlja bilo koji oblik, a zakonodavni okvir RH razlikuje: tjelesno, emocionalno i spolno zlostavljanje te zanemarivanje djeteta. O zanemarivanju govorimo kada roditelj, odnosno skrbnik ne onemogućava zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba, poput potrebe za hranom, higijenskih potreba, zaklona, liječničke skrbi, obrazovnih i emocionalnih potreba. Da je zlostavljanje djece itekako prisutno, govore nam rezultati međunarodnog istraživanja „“ (), koje je provedeno 2011. godine na uzorku učenika 5. i 7. razreda osnovne škole te 2. razreda srednje škole s područja cijele Hrvatske i njihovih roditelja. Istraživanje je pokazalo da je 21 % djece doživjelo psihičko, a 23,6 % tjelesno zlostavljanje. Iako je u Hrvatskoj zabranjeno svako nasilje nad djecom, 32 % roditelja nije sigurno postoji li takva zakonska. Nadalje, podaci ukazuju na to da su nasilju više izložena djeca u čijim su obiteljima prisutne financijske poteškoće, nezaposlenost, roditelji sa psihičkim problemima, roditelji koji zloupotrebljavaju alkohol te koji općenito doživljavaju veću razinu stresa.Poznato je da su za nasilje u obiteljivikendi i praznici, odnosno periodi kada članovi obitelji velik dio vremena provode zajedno. Tome u prilog govori i činjenica da jeupravo zbog mjere socijalne izolacije dovela dou obitelji. Naime, uslijed pojačanog rizika od zaraze, mnogi ljudi suočavaju se i s drugim izvorima stresa, kao što jeza vlastito i tuđe zdravlje, što može uzrokovati tjeskobu, ljutnju, strah, osjećaj bespomoćnosti i neizvjesnosti te povećanu konzumaciju alkohola. Svi ti stresori mogu povećati neslaganje i sukobe između članova obitelji te, između ostalog, voditi i do zlostavljanja i zanemarivanja djece, što je u skladu s rezultatima spomenutog „BECAN“ istraživanja.Ako uzmemo u obzir rezultate istraživanja prije pandemije te veći broj slučajeva nasilja nad djecom o kojima slušamo tijekom perioda socijalne izolacije, različiti oblici prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece potrebni su nam više nego ikada. Jedan oblik prevencije provodi i. Naime, radi se o trogodišnjem projektu financiranom sredstvima Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od, koji je započeo 16. siječnja 2020. Projekt će doprinijeti jačanju prevencije institucionalizacije djece i mladih s problemima u ponašanju na područjuširenjem izvaninstitucijske usluge boravka u školi za devetero djece s problemima u ponašanju te će se pružiti usluge savjetovanja i pomaganja u obitelji. Uslugu savjetovanja i pomaganja u obitelji pružat će. Česti primjeri poremećenih obiteljskih odnosa, prikrivanje problema, ovisnosti kod roditelja te neadekvatni roditeljski odgojni stilovi redovito rezultiraju pojavom problema kod djece, ali i zlostavljanjem i zanemarivanjem djece. Kako bi se rješavali problemi djece, ali i uočili neadekvatni roditeljski postupci, nužan je rad sa svim članovima obitelji, što će raditi upravo mobilni timovi Doma, posjećujući obitelji i provodeći uslugu savjetovanja i pomaganja.