Napominjemo kako je ovo dokaz o potpunom funkcioniranju sustava jer je spriječen povratak kliničkih potpuno asimptomatskih osoba na radno mjesto. Također je bitno naglasiti da su u svom radu navedeni djelatnici opskrbljeni svim propisanim sredstvima osobne zaštite najvišeg stupnja, a koja se prema pravilima struke mijenjala svaka četiri sata. U respiracijskom centru radi više od 70 djelatnika, a nakon testiranja, pozitivnih na SARS CoV-2 je ukupno šest.



Tijekom rutinskog testiranja djelatnika Kliničkog bolničkog centra Osijek na virus SARS CoV-2 prije povratka na radno mjesto dokazano je da je 5 djelatnika pozitivno na virus. Riječ je o djelatnicima Tima 3 Respiracijskog centra, dakle radnog mjesta najveće moguće izloženosti zarazi. Radi se o djelatnicima koji su potpuno asimptomtaski, a koji su bili u organiziranoj karanteni dva tjedna. Dvoje je djelatnika s mjestom stanovanja u Osječko-baranjskoj, a troje s područja susjednih županija.



KBC Osijek djelatnike u Respiracijskom centru organizira kroz timove kako bi smanjili mogućnost transmisije zaraze. Izostanak šest oboljelih djelatnika neće utjecati na kvalitetu zdravstvene usluge u Respiracijskom centru niti u KBC-u Osijek.

S obzirom na to da je sada u cijeloj županiji dozvoljeno kretanje time je olakšan posao i djelatnicima MUP-a, no oni i dalje kontroliraju ulaz i izlaz iz županije. Nakon što je donesena ova Odluka imali smo upite i inicijative o tome da se za slobodno kretanje otvore granice susjednih županija, no za sada kao Stožer nismo na tragu da donesemo takvu odluku nego ćemo i dalje pratiti epidemiološku situaciju pa ćemo nakon nekog vremena i u skladu s preporukama epidemiologa ponovo o tome razgovarati. Ukidanjem propusnica unutar županije lokalni stožeri koji izdaju propusnice građanima manje su opterećeni te svi oni koji uistinu trebaju propusnicu mogu ju dobiti i za odlazak u druge županije i to u vrlo kratkom roku

Na područjutijekom protekla 24 sata bilježimopa je ukupan broj do sada oboljelih od koronavirusa. Riječ je os mjestom stanovanja ukoji su se nalazili u organiziranojte zbog togau samoizolaciji. U odnosu na jučer prema evidencijiu samoizolaciji se nalazinego jučer i ukupan broj je. U protekla 24 sata u KBC-u Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije na koronavirus testirano jeU KBC-u Osijek od danas je sveukupnopozitivno na koronavirus što je povećanje u odnosu na jučer za pet djelatnika. Važno je napomenuti kako jeod njih s područja, a troje s područja susjednih županija te se tih troje ne ubraja u ukupni zbroj pozitivnih osoba na području Osječko-baranjske županije.priopćili su izBilježimo iu odnosu na jučer, pa je na području Osječko-baranjske županije od do sada oboljelih 113, ukupno izliječeno 34. U KBC Osijek trenutno je hospitalizirano, a pozitivna je vijest kako ni jedna od njihbolesti koji bi zahtijevali potpomognuto disanje, stoga u Respiracijskom centru trenutnoMeđu izliječenim osobama je i prof. prim. dr. sc., predstojnica Klinike za infektivne bolesti KBC-a Osijek, čija su dva uzastopna kontrolna nalaza na koronavirusPolicijska uprava osječko-baranjskanove dojave građana o kršenju samoizolacije nego su s popisa osoba u samoizolaciji samoinicijativno obišli trinaest osoba i nisu utvrdili ni jedno kršenje samoizolacije.Policija je provjeravala i propusnice na 7 stalnih nadzornih punktova na granicama županije. Obavljeno je ukupno 3.372 pregleda, a samo su tri osobe zatečene bez valjane propusnice.– pojasnio je načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Goran Ivanović.