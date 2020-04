Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

Na područjunastavlja se trendbroja oboljelih.Tijekom 24 sata, a riječ je o osobi iz mjestakoja je bila u samoizolaciji i zbog dobrog općeg stanja nije bilo potrebe za hospitalizacijom. U protekla 24 sata u KBC-u Osijek ina koronavirus testirano jes područja Osječko-baranjske županije. Ukupan broj do sada zaraženih koronavirusom na području naše županije iznosi. I dalje je od toga, a još uvijek se samo jedan medicinski djelatnik nalazi u samoizolaciji. Bilježimo i jednu novoizliječenu osobu u odnosu na jučer, a u KBC Osijek trenutno je hospitaliziranoU samoizolaciji se danas nalazi, jedna više nego jučer, no nema novih kontakata oboljelih koji su stavljeni u samoizolaciju.Policijska uprava osječko-baranjska zaprimila je 6 dojava građana o kršenju samoizolacije od čega su potvrđenai to u Osijeku i Belišću. 11 osoba s popisa osoba u samoizolaciji obišli su samoinicijativno te utvrdili još jedno kršenje u Belišću.Jučer je na snagu stupila ina području Osječko-baranjske županije čime je omogućeno kretanje stanovništva unutar županije bez propusnice. U skladu s tim, Policijska uprava osječko-baranjska propusnicena privremenim punktovima između gradova i općina nego na 7 stalnih nadzornih punktova na granicama županije. Obavljeno je ukupno 2.297 provjera, 1.875 na ulazu i 1.705 na izlazu iz županije te su dvije osobe zatečene bez valjane propusnice.– poručio je župan Ivan Anušić.Prema ranije najavljenom novom rasporedu održavanja konferencija za medije Stožera civilne zaštite, konferencija će se održati sutra 22. travnja u 11 sati.