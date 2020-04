KBC-u Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

U protekla 24 sata uukupno jetestirano na koronavirus, od čega jes područja Osječko-baranjske županije. Jedna je osobana koronavirus,koji je već bio u samoizolaciji, pa je ukupan broj zaraženih u županiji danas. Pet je medicinskih djelatnika zaraženo koronavirusom, a samo jedan se nalazi u samoizolaciji.je hospitalizirano u KBC-u Osijek, a u OŽB Našicenijedna osoba, dok je jedina zaražena osoba na kućnom liječenju.Dvije su dobre vijesti iznesene na današnjoj, 60. sjednici Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije:s respiratora u KBC-u Osijek i počeli su samostalno disati, a još je jedna osoba izliječena.– rekao je načelnik Stožera civilne zaštite OBŽŽupan Osječko-baranjske županije najavio je inicijative koje će županijski Stožer poslati Nacionalnom stožeru.– rekao je županŽupan je na današnjoj konferenciji za medije istaknuo projekt centralnog razvoda medicinskih plinova koji je s današnjim danom dovršen u Općoj županijskoj bolnici Našice.– rekao je župan, dodavši da je ovaj projekt vrijedan 2,5 milijuna kuna financiran iz decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije.Osvrnuvši se na odluku nacionalnog Stožera koja je na snagu stupila u ponoć, a prema kojoj se građani unutar Osječko-baranjske županije mogu kretati, župan je pozvao građane da nastave biti odgovorni.– poručio je župan.Na kraju konferencije za medije župan je naglasio da će odsad konferencije biti ponedjeljkom, srijedom i petkom, osim u slučaju izvanredne situacije o kojoj je potrebno javnost izvijestiti ranije.