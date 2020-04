Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,od 22. ožujka 2020. privremeno jejavni gradski prijevoz na području svog operativnog djelovanja, te je za radnike koji imaju radnu obvezu i ne mogu svoj posao obavljati od kuće od 23. ožujka 2020. organiziraoTramvajska su vozila od navedenog datuma, te je neophodno radi održavanja povoljnihkako na samim vozilima, tako i na tramvajskoj pruzi, povremeno obaviti probne vožnje.Stručne službe GPP-a počet će stramvajskih vozila odod 10:00 do 14:00 sati, a na vanjskom displeju svakog će tramvajskog vozila biti istaknut natpis „“.Mole se svi sugrađani da obrate pozornost na moguća tramvajska vozila u prometu, te da svoje automobilena tramvajsku prugu, kako bi se probne vožnje mogle odvijati nesmetano.Ističemo kako je riječ isključivo o, a prijevoz za putnike kao i do sada će biti omogućen samo izvanrednim autobusnim linijama, čiji je raspored dostupan na mrežnim stranicama GPP-a.Ljubazno molimo korisnike da sesvih dosadašnjih naputaka vezanih uz zaštitu od širenja koronavirusa, te da prilikom prijevoza surađuju s našim prometnim osobljem.1. obvezna dezinfekcija ruku na dozatoru kod ulaznih vrata2. obvezna prijava valjanom karticom3. korisnik mora posjedovati POTVRDU o radnoj obvezi, a koju mu je izdao poslodavac sukladno uputama Stožera civilne zaštite.I dalje je strogou vozila javnog gradskog prijevoza svim kategorijama putnika koje ne koriste opće, tzv. radničke kartice, odnosno svim korisnicima koji ne posjeduju POTVRDU koju im je izdao poslodavac, a odnosi se na radnu obvezu.Za potrebe nadopune mjesečnih i isteklih godišnjih radničkih karata, otvoreno je prodajno mjesto u C. HADRIJANA 1 (Remiza).Radno vrijeme: pon – pet 10:00 do 15:00 sati.Također, radnici mogu nadopuniti svoje mjesečne (ne i godišnje) karte i na prodajnim mjestima Tiska.