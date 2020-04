Županijski stožer Civilne zaštite u Osijeku

Nisam u rodnom Osijeku, no informacije koje do mene dopiru daju mi povoda zaključiti da je svakodnevica u Hrvatskoj teža, rigoroznija, općenito bih rekao kompleksnija nego što je u Mađarskoj. S tim u svezi me posebno raduje, a istovremeno sam i ponosan što je krizni stožer NK Osijek na čelu s direktorom Galićem uspio, koliko mi je poznato, prvi u Hrvatskoj ispuniti sve striktne zahtjeve epidemiološke struke i nadležnih službi. Stoga je naš Klub dobio dopuštenje za grupno treniranje pod strogo definiranim uvjetima na našem stadionu i kompleksu Gradski vrt.

Posebice me to veseli zbog činjenice da će naši profesionalni igrači sada moći u puno većoj mjeri raditi svakodnevno ono što vole i za što su plaćeni. Zahvaljujem se i na neisključivosti lokalnog stožera Civilne zaštite, njihovoj vjeri u profesionalnost i odgovornost NK Osijek i njegovih ljudi te se nadam da ubrzo i diljem Lijepe naše NK Osijek neće ostati usamljen u svakodnevnoj sportskoj normalizaciji svoga djelovanja.

Tekst: NK Osijek

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Županijski stožer Civilne zaštite u Osijeku u nedjelju je izdao suglasnost za održavanje grupnih treninga naše seniorske momčadi u Gradskom vrtu! Uslijed zamolbe NK Osijek, u Stožeru su nakon analiziranog stanja i pribavljenog mišljenja epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije jedinom slavonskom prvoligašu pozitivno odgovorili. Stoga će se Bijelo-plavi od ponedjeljka ponovno okupiti na svom stadionu. Na ovu smo temu kontaktirali klupskog predsjednika Ivana Meštrovića koji je u svom obiteljskom domu u Budimpešti. Ponosan na krizni stožer NK Osijek! Pitali smo ga kako, kao prvi čovjek Kluba, komentira spomenutu odluku te općenito situaciju s korona virusom i mjerama koje se protiv širenja pandemije i epidemije događaju u Hrvatskoj iz druge perspektive, budući da u vrijeme izbijanja nije ni bio u Domovini. Meštrović je po ovom pitanju spomenuo i sljedeće: