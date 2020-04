Osijeka i Slavonije

Mnogi su stanovniciu petak i jučer navečer primijetilina večernjem nebu: točkice svjetlosti koje su u pravilnim razmacima, bez zvuka,iznad našeg područja u smjeru jugozapada prema sjeveroistoku.Većina je vjerojatno pomislila da je riječ o, a ljubitelji SF žanra u tome su već vidjeli „“, no nažalost moramo vas razočarati: to nisu bili ni zrakoplovi ni vanzemaljci već konstelacijatvrtke SpaceX koju vodi ambiciozniMuskov cilj je velikim brojempokriti cijeli svijet brzim internetskim pristupom, osobito rjeđe naseljena područja bez dobre infrastrukture. Sateliti se lansiraju u paketima od po, a prvi set lansiran je u svibnju prošle godine. Do sada je obavljeno šest lansiranja, što znači da se u orbiti trenutno nalazi, a sveukupan broj satelita trebao bi dosegnuti čak 12.000.Obzirom da se sateliti koji su do sada lansirani nisu pretjerano udaljili jedan od drugog, njih više desetaka tako putuje istom orbitom u "", a njihovu poziciju moguće je pratiti ovdje Sve što trebate napraviti jest na karti svijeta označiti Hrvatsku, konkretno Osijek, te potom kliknuti na link „“ ispod karte. Rezultat će biti tablica s popisom preleta u narednih pet dana, a na kraju tablice dobijete informacije o tome kako ćete ovu pojavu moći pratiti –, uz uporabuitd.Dakle, pogledajte u naznačeno vrijeme u nebo u smjeru zapada ili sjeverozapada te, budete li imali sreće s vremenskim prilikama, ove satelite moći ćete vidjeti i golim okom kako jedan za drugim putuju nebom u istom smjeru.U bliskoj budućnosti tih će satelita biti znatno više nego sada, a više ćemo ih moći vidjeti, obzirom da ljeti Sunce više obasjava sjevernu polutku.Za više informacija posjetite službenu stranicu projekta starlink.com