Nacionalni stožer civilne zaštite

18

1832

tri osobe

27 osoba

361

694 uzoraka

615 osoba

Davor Božinović

Bitno je znati da i kad se krene s popuštanjem mjera to ne znači sve i odjednom. Primjenjivat će se etapni pristup gdje će se procjenjivati jesu li mjere koje su se popustile dovele do povećanja broja oboljelih, što će dovoditi i do korekcije. Svako popuštanje povećava rizik i zato je u toj sljedećoj fazi za stožer vrlo bitno da prati epidemiološku situaciju

održao je danas redovnu konferenciju za medije.je broj novooboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. Sveukupni broj oboljelih je. U protekla 24 sata preminule su, dvije osobe u Splitu i jedna u KB Dubrava. Na respiratoru se nalazi, a hospitaliziran jepacijenat. U protekla 24 sata testirano jeOporavljenih je ukupnoNačelnik Nacionalnog stožeraizvijestio je da je danas doneseno pet odluka vezanih uz ranije propisane mjere." dodao je Božinović.