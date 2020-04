Dječji vrtić Osijek

Još uvijek ne znamo kada će vrtići krenuti s uobičajenim načinom rada jer ovisimo o naputcima, preporukama i mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Prilagodili smo se novonastaloj situaciji i omogućili roditeljima prijavu elektroničkim putem

Pozivamo roditelje da prouče pravila o sudjelovanju u cijeni samih programa, da prouče Pravilnik o upisu djece, kao i popis raznih programa koje nudimo kako bi se na vrijeme informirali i pripremili prije samog ispunjavanja aplikacije. Isto tako napominjem da su upisi u kratki program predškole, program koji je trajao dva mjeseca i koji je besplatan, do daljnjega odgođeni, a informacije o upisima u kratki program predškole biti će postavljeni na našoj web stranici u trenutku kada se za to stvore zdravstveni uvjeti

Tekst: Osijek.hr

Foto: Ilustracija, Osijek.hr

Prema planu upisa za pedagošku godinu 2020./2021.ima, a upisi za pedagošku godinu 2020./2021. odvijat će se. Najavila je to zamjenica gradonačelnika Osijekate objasnila kako roditelji od danas mogu posjetiti mrežnu stranicu Dječjeg vrtića Osijek na kojoj se nalazii informacije o potrebnoj dokumentaciji.– kazala je Gamoš i dodala kako upisi traju do, te da su djelatnici Vrtića u svakom trenutku za sve upite na raspolaganju i putem telefona.Ravnateljica Dječjeg vrtića Osijekapojasnila je upisni postupak rekavši kako se sastoji od; prvi dio odnosi se na predaju zahtjeva i upisne dokumentacije, drugi dio obuhvaća inicijalni razgovor pedagoga s roditeljem i djetetom, dok se treći dio postupka odnosi na plaćanje akontacije, potpisivanje ugovora i izdavanje rješenja.S obzirom na trenutačnu situaciju, Dječji vrtić Osijek zasad će provoditi samo prvi dio upisnog postupka - predaju zahtjeva i dokumentacije putem aplikacije, a preostala dva dijela provest će se kada zdravstvena situacija to bude dopuštala.- zaključuje Štambuk Čabaj.