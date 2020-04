komaraca

nadzor njihovih ličinki.

nema prisutnih legla komaraca

kolebanja

ovisit će o vodostajima

To je sada ključno pitanje u sprječavanju alarmantne situacije kao prošlogodišnje. Ako se propuste pravodobni larvicidni tretmani, ponovno ćemo se naći u lanjskom scenariju kada su zbog tuđih propusta svi naši tretmani bili uzaludni. Grad Osijek i ove godine je spreman, sve predradnje za sezonu komaraca izvršili smo do kraja siječnja, međutim, samo šest posto poplavnih područja Osječko-baranjske županije pripada Gradu Osijeku. Ako ostale općine i gradovi ne krenu na vrijeme s tretmanima, ponovit će nam se prošlogodišnji scenarij. To je zadnje što nam treba u razdoblju borbe protiv širenja zaraze koronavirusa

Boris Piližota

Nastavljamo svakodnevno pratiti vodostaje Drave i Dunava i spremni smo na larvicidne tretmane prema preporukama Zavoda, no ponavljam da je odgovornost za mirnu sezonu komaraca u Osijeku na svim općinama i gradovima Osječko-baranjske županije. Jedino sinergijskim djelovanjem možemo uspješno riješiti taj javnozdravstveni problem

Tekst i foto: Osijek.hr

Počela je sezona, a s njom i stručniMonitoring je krenuo još u veljači, a rezultati posljednjega, provedenog 8. travnja na 20 postaja u području Grada Osijeka, pokazuju da uz Osijek trenutačnoTijekom proljeća, kada dolazi dovodostaja Drave i Dunava, svakodnevno se obilazi teren i prati pojava ličinki komaraca. Prve potrebe za larvicidnim tretmanima na području Osijekai očekuju se već ovoga mjeseca, no ostaje vidjeti hoće li ove godine, osobito u ovom razdoblju pandemije koronavirusa, sve općine i gradovi u Osječko-baranjskoj županiji provoditi tretmane prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo.– napominje zamjenik gradonačelnikaUpravo zbog pandemije koronavirusa, brojni stanovnici Osijeka zabrinuti su mogućnošću širenja zaraze ubodom komaraca. Premda je poznato da komarci predstavljaju epidemiološki značaj u smislu prenošenja niza zaraznih bolesti, Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da nema bojazni od takve vrste prijenosa SARS-CoV-2, budući da se radi o respiratornom virusu koji se primarno širi kapljičnim putem, kada zaražena osoba kašlje ili kiše.– zaključuje Piližota.