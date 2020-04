Elementi horora

Tekst i foto: Luka Marijanović, mag. informatologije

tefenomena uvelike su prisutni unutar današnjegUnatoč činjenici kako se ukus čitateljaod osobe do osobe, postoji veliki broj onih koji rado zaranjaju u neštomašte stvorenog od strane mnoštva, gdje postoje bića, pojave i događaji inspirirani folklorom, kreativnošću te ljudskom znatiželjom.(H. P. Lovecraft): „Od početaka najveći čovjekov strah je onaj od nepoznatog“ kako je izjavio sam autor H. P. Lovecraft jednom rečenicom definirajući radnju svoga najpoznatijeg remek djela. Zov Cthulhua, baš poput stajanja na vrhu litice gledajući u nemirno more, znatiželjom mami čitatelja da se baci u nepoznato, okultno i zabranjeno znanje starije od same povijesti čovječanstva.Objavljena prvi puta 1928. godine, knjiga govori o priči jednoga čovjeka koji otkrivajući stare spise svoga praujaka upada u čitav niz teorija zavjere i susreta sa okultnim uključujući jeziva stvorenja davno zaboravljena u morskim dubinama, kao i njihove fanatične sljedbenike. Protkan maštom i neortodoksnom kreativnošću način pisanja motivira čitatelja da nastavi otkrivati mračni svijet autorovog stvaralaštva, plivajući sve dublje i dublje u mračne dubine gdje stari bogovi spavaju, bogovi nimalo nalik na anđele.(Stephen King): U području horor-fantastike među najplodnije autore definitivno spada Stephen King. Uz nebrojeni broj njegovih djela niti jedno ne iziskuje jedinstvenu jezu u kostima čitatelja poput „Groblja kućnih ljubimaca“. Što kada biste imali priliku vratiti iz smrti one koji su vas napustili? Biste li to iskoristili? Koju cijenu bi bili voljni platiti? Kakve posljedice trpiti? Pitanja koja nameće ova knjiga su ljudska i morbidna igrajući se sa našom maštom i znatiželjom te sa sigurnošću nikoga neće ostaviti ravnodušnim.Radnja prati liječnika pod imenom Louis Creed koji sa svojom suprugom i obitelji seli iz Chicaga u maleni gradić Maine. Useljavanje u novu kuću započinje idilično sve dok obitelj ne sazna da se u blizini nalazi staro indijansko groblje za koje se vjeruje kako posjeduje moć vraćanja onih tamo sahranjenih natrag u život. Sve se to ne čini tako lošim, sve dok Louis ne sazna da se mrtvi ne vraćaju…baš skroz onakvi kakvi su bili za života.(Richard Matheson): Jedna od osnovnih čovjekovih potreba je ona za socijalizacijom s ciljem što lakšeg opstanka u divljini životnog okruženja. Kada čovjek ostane sam primoran je prilagoditi se samostalnom održavanju vlastite egzistencije te samim time pokušava nadoknaditi gubitak razuma na bilo koji način moguć. Junaku ovog romana takav način preživljavanja još je teži zahvaljujući činjenici da je ostao sam, okružen ostatkom čovječanstva koje je postalo masa krvožednih čudovišta u društvu nikoga drugoga nego li vlastitoga psa.Knjiga od koje je daleko poznatija ekranizacija filma s Will Smithom u ulozi glavnog protagonista, jedno od zasjenjenih remek djela horor-triler žanra. Priča o samostalnom opstanku Robert Neville-a u post apokaliptičnom svijetu ispunjenom krvožednim vampirima koji su nekoć bili ljudi, nije samo isprazni horor već uvelike psihološki orijentirano djelo ispunjeno propitkivanjem samoga sebe, preživljavanju u izolaciji te nas uči o tome kako trebamo cijeniti društvo drugih ljudi s obzirom da je život bez njih daleko teži.(Milena Benini): Priča o vampirima u današnje vrijeme ima više nego li zvijezda na nebu u ljetno večer te se na različite načine pokušava doći do novih ideja i kreativnosti od strane modernih autora. Vampiri čije sposobnosti se prepoznaju što krajnjem slučaju rezultira uključivanjem njihove vrste u društvo dajući im jednaka prava kao i smrtnicima definitivno otvara nove vidike u ovom žanru fantastike.Knjiga domaće autorice Milene Benini govori o glavnoj protagonistici, privatnoj detektivki Viv koja živi upravo u takvome svijetu gdje vampiri surađuju sa ljudima u redovnom životu, što naravno donosi svoje pozitivne kao i negativne strane. Glavni razlog uključivanja besmrtnika u društvo je mogućnost dolaska do lijeka za karcinom zahvaljujući njihovoj nadnaravnoj regeneraciji. Viv uskoro upoznaje mračne strane ovakve suradnje, ulazeći duboko u svijet kriminala zahvaljujući slučaju kojeg dobiva od jednog moćnog vampira. Kriminala u kojem vampiri otkrivaju svoje mračne namjere, stavljajući pred detektivku teške odluke, odluke od kojih ljudi u svojoj prirodi uvijek pokušavaju pobjeći.(George R.R. Martin): Pisac ponajviše poznat po remek djelu pod nazivom „Pjesme leda i vatre“ proveo je dobar dio svoga stvaralačkog života upleten u žanru horor-fantastike. Od svih djela koja su proizašla iz ove faze piščevog života „Grozničavi san“ se i dan danas smatra jednim od dragulja književnosti vezane uz vampirsku mitologiju, kao i ranu povijest novog kontinenta te uspon tehnoloških otkrića toga vremena.Radnja knjige se odvija 1857. godine duž rijeku Missisipi te prati kapetana Abnera Marsha koji se nalazi u problematičnoj financijskoj situaciji s obzirom da mu je prethodna zima uništila gotovo čitavu flotu. Očajan, kapetan susreće misterioznog gospodina pod imenom Joshua York koji mu daje financijsku potporu u izgradnji novog parobroda, najvećeg od svih dosada. Gospodin York nije tražio nikakvu naknadu niti novčanu kompenzaciju već samo da se koristi parobrodom kada i gdje god on to poželi. Sve se čini idiličnim dok kapetan ne počne primjećivati neobične stvari poput nestanka gostiju, vriskova u noći te neobičnih noćnih rituala gospodina Yorka i njegovih prijatelja. Kapetan Abner, zaveden vlastitom znatiželjom započinje istragu zbog koje će kasnije zasigurno požaliti.(Max Brooks): Još jedan primjer apokaliptičnog djela proslavljenog velikim platnom, ovaj puta sa Brad Pittom u glavnoj ulozi. Knjiga međutim na sasvim drugačiji način i poprilično nekonvencionalno opisuje okolnosti i snalaženje običnih ljudi u svijetu kojim vladaju mrtvi. Propitkivanje samoga sebe, odnosa sa drugima, borba vlastite savjesti sa nagonom za preživljavanje, tranzicija iz nekadašnjeg lagodnog života u teško surovo okruženje novoga svijeta temeljna su obilježja ovoga romana koje će sa sigurnošću probuditi jezu kod svakog čitatelja.Kroz glavnu radnju opisuje se više različitih svjedočanstava od strane nekolicine preživjelih koji se na svoj način pojedinačno bore za opstanak. Priče o običnim ljudima koji postaju heroji, od Tibetanskih švercera, pilota balona, vojnih redarstvenika, astronauta, političara, svih sa jednim zajedničkim ciljem a to je borba za vlastiti život.