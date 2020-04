Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

izvanrednu akciju

krvne grupe 0

nedjelju, 19. travnja 2020.

od 9:00 do 13:00 sati

odazovu na ovu akciju

četvrtak, 23. travnja 2020.

organizirajuza dobrovoljne davatelje isključivo, a koja će se održati ugodineu GČ Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1.Mole sve građane krvne grupe 0 da sekako bi nastavili spašavati živote naših sugrađana.Sve ostale dobrovoljne davatelje krvi i one koji to žele postati pozivaju na akciju koja će se održati uod 9:00 do 11:00 sati u Esseker centru u Osijeku.