Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

Nakon što jeglavne osječke tržnice započeo s radom prošlog tjedna, od ovog, svoja vrata brojnim kupcima otvorit će, nakon višetjedne zabrane prodaje, i, piše Glas Slavonije No, za razliku od uobičajene kupnje, gdje su do pojave koronavirusa kupci bili u izravnom kontaktu s prodavačima, sada će kupnja biti omogućena, poznatija kao "" kupnja.Direktor Regionalne veletržnice Osijek, pojasnio je da će kupnja biti dopuštena na način da se automobilima dođe, odnosno metar uz postavljene klupe. Iako "drive-in" kupnja omogućuje ulaz automobilima tik do prodavača, ulaz automobila u prostor veletržnice neće se naplaćivati.“, izjavio je Majić.Kako bi se u potpunosti, osigurana je dezinfekcija ruku, stolova, ali i vozila koja dovoze robu za prodaju. Procjena je da dezinfekcija vozila kupaca, jer je zaustavljanje ograničeno u svega, uz neprestanu kontrolu i ispunjenje svih sanitarnih uvjeta.Majić pretpostavlja da će u petak biti neštonego ranije, no sljedeća prodaja i "drive-in" kupnja ondje će se organizirati, u nedjelju, kada se očekuje prodaja i potražnja kakva je bila prije obustave rada zbog koronavirusa.Inače, na veletržnici je 30-ak zakupaca koji nude svoje proizvode -, a u planu je i proširenje suradnje veletržnice s OPG-ovima koji će ondje moći pohraniti svoju robu.