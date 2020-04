Andrija

borbi protiv koronavirusa

Andriji Štamparu

pomoći

chatbot-a

koronavirus.hr

WhatsApp

određene sumnje

Branko Kolarić

50-ak poziva

desetke tisuće poziva

velika pomoć

Mislav Malenica

Vili Beroš

lakši kontakt i pronalaženje

tehničku i informatičku

Mindsmiths, Neos i Oracle Hrvatska

Pozdrav

+385 99 775 3049

andrija.ai

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot

U Banskim dvorima jučer je predstavljen, prvi digitalni asistent una WhatsAppu u Hrvatskoj.Ime je dobio po ocu preventive dr.koji je postavio temeljne principe javnog zdravstva primijenjene diljem svijeta. Andrija ćehrvatskim epidemiolozima i cijelom zdravstvenom sustavu u kontroli epidemije COVID-19.Digitalni asistent će funkcionirati preko tzv.na platformii na platformi. To će omogućiti svim korisnicima pametnih telefona da pomoću umjetne inteligencije, algoritama ugrađenih u taj digitalni asistent, naprave samoprocjenu vlastitog zdravstvenog stanja u vezi s ovom bolesti.Ako građani imajuna simptome, digitalni asistent Andrija će im pomoći utvrditi ima li ili nema razloga za zabrinutost, odnosno trebaju li se javiti liječnicima ili za to nema potrebe. Pitanja koja digitalni asistent postavlja svakom korisniku na digitalnim platformama su ista koja bi epidemiolog u ordinaciji postavio svakom pacijentu.Epidemiologrekao je na predstavljanju da epidemiolozi dnevno mogu riješititelefonom, dok ovaj digitalni asistent može obraditidnevno što jekojom će se rasteretiti zdravstveni sustav.Predsjednik Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI)naglasio je da je Andrija čak korak dalje od onoga s čime su izašle ostale zemlje u regiji i svijetu, koje su se fokusirale više na to kako da daju općenite savjete i informacije vezane za korona virus. Andrija je jedan od rijetkih digitalnih asistenata koji će dati personalizirani savjet.Ministar zdravstvaistaknuo je da, osim njegove edukativne uloge kroz asistiranu samoprocjenu stanja, digitalni asistent omogućava dalekorelevantne adrese za obraćanje o nekakvom problemu. U ovisnosti o težini stanja on će vas uputiti ili da telefonski pozovete epidemiologa ili da se telefonski obratite liječniku obiteljske medicine ili da idete dalje.Andrija je nastao uzpodršku udruženih snaga domaćih tvrtki, koje su uz Infobip članice Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI.S Andrijom se može komunicirati na WhatsAppu slanjem ključne riječi „“ na brojkoji je potrebno najprije spremiti u imenik. Također, servis se može aktivirati i klikom na ovu poveznicu Aktivacijska poveznica objavljena je i na Andrijinoj službenoj stranici