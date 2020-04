Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

uvodi uslugu plaćanja računa za režije

stariji sugrađani i sugrađani

031/494-062

djelatnici i volonteri

propisno označeni

Tekst i foto: Osijek.hr

u skladu s mogućnostima i potrebama građanai to isključivo za osobe starije od 65 godina, osobe s invaliditetom i osobe slabijeg imuniteta (kronične bolesnike), a koji su sami i nemaju pomoć od obitelji ili druge osobe.Prvenstveno apeliramo da se svikoji pripadaju rizičnim skupinama probaju osloniti na članove svoje obitelji, prijatelje ili susjede koji će im obaviti plaćanje računa i to najsigurnije internet bankarstvom, a ako to nije moguće mogu nam se javiti putem telefonaod ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00 sati.Napominjemo da ćekoji će pružati uslugu plaćanja računa bitioznakama Hrvatskog Crvenog križa, imati identifikacijsku iskaznicu, doći korisniku isključivo na poziv korisnika, a svaki korisnik će dobiti detaljne upute prilikom poziva na koji način će nam predati račune i novce te na koji način će mu biti vraćeni plaćeni računi i ostatak novca.