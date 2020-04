Županijskog stožera civilne zaštite

Tekst i foto: OBZ.hr

I danas je u sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku održana sjednicana kojoj je razmatrano stanje izazvano virusom. Kako je rečeno, u posljednja 24 sata utestirano jena COVID-19, od kojih se dva odnose na Brodsko-posavsku županiju, 10 na Vukovarsko-srijemsku, a 63 na osobe s područja Osječko-baranjske županije među kojima su dva nalaza bila. Prebivališta novooboljelih su, a oba su već bili u samoizolaciji. Ukupan broj pozitivnih na koronavirus na području Osječko-baranjske županije sada jeNa liječenju u KBC-u Osijek nalazi seod kojih su. Trenutno supozitivna na COVID-19, a 13 se nalazi u samoizolaciji (osam manje nego prethodnog dana). Do sada suiz KBC-a, a 12 je izliječeno (plus jedan u Našicama), što je potvrđenonalazom.Na liječenju u Općoj županijskoj bolnici Našice nalazi se samona COVID-19. U samoizolaciji na području županije nalazi se ukupno, s tim da je dan ranije devet izašlo iz samoizolacije, a ta mjera je određena za 14 novih kontakata oboljelih osoba.- rekao je danas župannakon sjednice Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.Policijska uprava osječko-baranjska u zadnja 24 sata obavila jeosoba u samoizolaciji, i to tri po dojavi građana i 27 samoinicijativno. U četiri slučaja, svi u Osijeku, provjeravane osobena prijavljenoj adresi.E-propusnice policija je provjeravala na 8 stalnih i 47 povremenih punktova. Od ukupno 2.504 legitimiranih osoba, valjane propusnice nije imalote im nije dopušten prolazak.