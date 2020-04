77 jučer testiranih

Tekst: OBZ.hr

Foto: Ilustracija

Od ukupnouzoraka s područja Osječko-baranjske županije ponovno! Ukupan broj oboljelih tako ostaje. S nadom da će tako i ostati, to jeovog blagdana.u posljednja 24 sata obavljeno je testiranje na koronavirus ukupno(77 s područja Osječko-baranjske, a 28 za Vukovarsko-srijemsku županiju).Na liječenju u KBC-u Osijek nalazi se, od kojih suna respiratoru, no nakon potvrde dvostrukim negativnim testovima broj izliječenih pacijenata od COVID-a na području županije povećan je na ukupnoNa liječenju u Općoj županijskoj bolnici Našice i dalje je samo jedna osoba.U samoizolaciji je ukupno, odnosno 9 manje nego prethodnog dana.Policijska uprava Osječko baranjska obavila jeu samoizolaciji, i to tri po dojavi građana i 34 samoinicijativno. U tri slučaja osobe nisu zatečene na prijavljenoj adresi (2 u Našicama i 1 u Đakovu).E-propusnice policija je provjeravala naLegitimirano je 2.644 osoba, od kojih šest nije imalo valjane propusnice te im nije dopušten prolazak.