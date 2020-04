deset godina

zabrana eksploatacije pijeska i šljunka

Drave, Dunava i Save

probleme i Lučkoj upravi Osijek

nanosa pijeska

nije bila plovna

Ivana Anušića

Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Belom Manastiru u rujnu 2018. prvi smo put iznijeli inicijativu za izmjenu zakona u ime svih pet slavonskih županija. Krajem lipnja prošle godine u Saboru su izglasane izmjene Zakona o vodama i na temelju toga danas hrvatskim pijeskom možemo graditi naše ceste

studija, elaborata i ocjena

Hrvatske vode započele su s uklanjanjem nanosa pijeska za potrebe osiguravanja protočnosti korita rijeke Drave i to u količini od 460.000 m3 koji će se ujedno moći koristiti za potrebe gradnje autoceste na Koridoru VC kao i za izvođenje radova na brojnim aglomeracijama na području Osječko-baranjske županije

Ministarstva zaštite okoliša i energetike o eksploataciji pijeska

onemogućen

Na ovaj su problem upozoravali brojni građevinari pojašnjavajući zakonski apsurd zbog kojeg su bili prisiljeni uvoziti pijesak. Naša Luka Osijek u prijeratnom razdoblju bila je druga po tonama pretovara, a danas u Osijek kod nižeg vodostaja više ni kruzeri ne mogu uploviti. Godinama teretni brodovi nemaju uvjete plovnosti zbog količine nanosa na dnu rijeke. Za plovnost rijekama neophodno je učestalo uklanjanje nanosa, što je i odrednica Strategije razvitka riječnog prometa Agencije za vodne putove i izvješća Europskog revizorskog suda. A uz to ćemo ostvariti i ekonomske benefite plovnosti rijeka i eksploatacije pijeska i šljunka

nemogućnosti uvoza

Koridora VC

započinju radovi

Andreja Plenkovića

osigurana sredstva

ukloniti nanosi

Tekst i foto: OBZ.hr

Više odtrajala jeiz, a pijesak i šljunak za građevinske radove uvozio se iz susjednih zemalja. Osim građevinskom sektoru, ova je zabrana donosilajer je zbogDrava tijekom nekoliko mjeseci u godini. Proteklih godina u prosjeku godišnje tridesetak kruzera sa stranim gostima nije moglo doploviti do Osijeka kako bi gosti posjetili najveći grad na istoku Hrvatske. Nakon što je u lipnju prošle godine na inicijativu župana Osječko-baranjske županijedonesena izmjena Zakona o vodama kojom se dopušta eksploatacija šljunka i pijeska vađenjem iz obnovljivih ležišta putem ugovora o koncesiji i ako to pridonosi održavanju voda ili vodnih putova na unutarnjim vodama, prije nekoliko dana počela je eksploatacija pijeska na Dravi. Riječ je o području uzvodno od Osijeka kod Petrijevaca u blizini novog mosta autoceste Osijek – Beli Manastir.– rekao je župan Ivan Anušić.Učinjen je nizna temelju kojih je konačno rješenje izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.– pojasnio je Anušić.Rješenjedošlo je u trenutku kada je zbog pandemije koronavirusauvoz pijeska iz Srbije, a donijet će brojne benefite istoku Hrvatske.– pojasnio je Anušić.Zbogpijeska prouzrokovane pandemijom koronavirusa postojala je realna prijetnja zaustavljaju investicija koje se ostvaruju kroz EU projekte na području Osječko-baranjske županije, a početak eksploatacije pijeska iz Drave ujedno je i najpovoljnija moguća investicijska varijanta za nastavak izgradnje. Dovoz pijeska i šljunka na područje Slavonije iz susjednih zemalja opterećivao je i uništavao lokalne ceste jer je riječ o iznimno teškom teretu. Kada se eksploatacija vrši u blizini gradilišta, što će od sada biti slučaj, smanjuje se i opterećenje cesta.Prema godišnjem planu Hrvatskih autocesta uskorona nastavku izgradnje Koridora VC, odnosno autoceste A5 dionice od Osijeka do Belog Manastira. Riječ je o dijelu autoceste koju je bivša SDP-ova Vlada preprojektirala na dvotračnu brzu cestu i za koju nisu bila osigurana sredstva. Dolaskom Vladei na inicijativu župana Anušića, dionica Koridora VC od Osijeka do Belog Manastira ponovo je projektirana kao autocesta te su za njenu izgradnju. Ugovor za nastavak izgradnje punog profila autoceste kroz Slavoniju i Baranju potpisat će se tijekom ovog mjeseca, a od iznimnog je značaja što će u gradnju biti uključen pijesak koji dolazi iz rijeke Drave.Osim građevinskog benefita za istok Hrvatske, važno je naglasiti kako će se eksploatacijom pijeskakoji su onemogućavali uplovljavanje Dravom u Osijek. Time su dvije značajne inicijative koje su prema Vladi RH došle iz Osječko-baranjske županije usvojene, a njihova će se dobrobit za cijeli istok Hrvatske vidjeti i u nadolazećem razdoblju.