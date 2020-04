Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ

Ostali podaci o trenutnom stanju u vezi koronavirusa na području Osječko-baranjske županije su:

Danas imamo dobre vijesti, prije svega da smo zadnjih dana imali osjetno smanjenje oboljelih, a danas da ni jedna osoba nije oboljela, pa se nadam da će tako i ostati. Čini mi se da smo dosegli razinu svijesti i odgovornosti da se moramo ponašati odgovorno i upravo to je rezultat današnjih informacija. Na privrženosti poslu i odricanju posebno zahvaljujem medicinskom osoblju KBC-a Osijek i OŽB Našice, svim ostalima medicinskim djelatnicima, hitnoj medicinskoj pomoći i svima drugima koji rade i izravno su s rizičnima, sumnjivima i oboljelima na koronavirus. Zahvaljujem našem Zavodu za javno zdravstvo, policiji, stožeru civilne zaštite, svim stožerima civilne zaštite po općinama i gradovima koji provode što zajedno dogovaramo, kao i svim drugima koji daju svoj doprinos na tom planu. Očigledno radimo dobar posao, a nadam se da ćemo tako i nastaviti te sve molim da se ne opuštamo nego nastavimo uz pridržavanje svih pravila

Dok ne dobijemo odgovor Nacionalnog stožera na snazi je odluka da su za odlazak iz jedne u drugu jedinicu lokalne samouprave potrebne propusnice. Isto tako još uvijek nije dozvoljen pojedinačni ribolov, za koji smo također uputili apel Nacionalnom stožeru, pa za sada samo ribočuvari i lovočuvari imaju dozvoljeno kretanje

Svim medicinskim djelatnicima, stožerima civilne zaštite gradova i općina, medijima i svima koji su na bilo koji način uključeni u borbi protiv epidemije COVID-a19, kao i svim žiteljima Osječko-baranjske županije, želim sretan Uskrs

u posljednja 24 sata obavljeno je testiranje na koronaviruss područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. S područja Osječko-baranjske županije testirano jei niti jedan, pa je ukupan broj oboljelih ostao na, što posebnos današnje sjednice Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.- na liječenju u KBC-u Osijek nalazi se 27 oboljelih osoba, od kojih su tri na respiratoru,- u Općoj županijskoj bolnici Našice na liječenju je jedna osoba,- u samoizolaciji je ukupno 218 osoba,- policija je obavila 63 provjere osoba u samoizolaciji, i to pet po dojavi građana i 58 samoinicijativno. U tri slučaja osobe nisu zatečene na prijavljenoj adresi (2 u Osijeku i 1 u Belišću),- E-propusnice su provjeravane kod 5.973 osoba, od kojih pet nije imalo valjane propusnice.- rekao je župannakon sjednice Županijskog stožera.je rad tržnica, na kojima više nema gužvi, opskrba je dobra, a kupci disciplinirani.Povodom pojedinih medijskih napisa o stanju u zdravstvenim ustanovama, župan je posebno naglasio: - Trenutno imamo samo jednog liječnika pozitivnog na koronavirus, što je 0,2 posto od ukupnog broja liječnika u KBC-u Osijek, te tri medicinske sestre, odnosno 0,23 posto njihovog ukupnog broja. U samoizolaciji je jedan liječnik, dakle 0,2 posto svih liječnika te 20 medicinskih sestara odnosno 1,5 posto. To su točni aktualni podaci koje javnost mora znati – naglasio je župan Anušić te svim žiteljima OBŽ poželio sretan i blagoslovljen Uskrs i uskrsne blagdane.Načelnik Županijskog stožeradodao je da su jučer potpisani sporazumi između općina i gradova s područja Osječko-baranjske županije o izdavanju propusnica prema kriteriju granica bivših zajednica općina poslani Nacionalnom stožeru na odobrenje, no još uvijek se čeka odobrenje. -- rekao je.- rekao je načelnik Stožera Goran Ivanović uz zaključnu poruku: