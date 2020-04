trenutnu situaciju

Nacionalni stožer

produženom radnom vremenu

Uskrs (12. travnja)

Uskrsni ponedjeljak (13. travnja)

skraćeno

zatvoreni

Konzum

Uskrs, 12. travnja 2020.:

[ZATVORENO]

Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2020.:

[ZATVORENO]

Kaufland

Uskrs, 12. travnja 2020.:

[ZATVORENO]

Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2020.:

Lidl

Uskrs, 12. travnja 2020.:

[ZATVORENO]

Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2020.:

[ZATVORENO]

Plodine

Uskrs, 12. travnja 2020.

[ZATVORENO]

Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2020.:

Spar i Interspar

Uskrs, 12. travnja 2020.

[ZATVORENO]

Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2020.:

Tržnica Osijek

Uskrs, 12. travnja 2020.:

[ZATVORENO]

Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2020.

[ZATVORENO]

S obzirom na, brojne trgovine rade po skraćenom radnom vremenu, no kao što smo pisali donio je odluku ood 9. do 11. travnja 2020. - od 7:00 do 20:00 sati.Za vrijeme blagdana nau Hrvatskoj će većina trgovačkih lanaca i tržnica raditiili biti. U nastavku provjerite radno vrijeme:od 8:00 do 17:00 satiod 8:00 do 17:00 satiod 8:00 do 17:00 sati