Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu

Pozdravljamo nove mjere Vlade, posebno izmjene za poslodavce koji su otpustili radnike od 1. ožujka do 1. travnja, da ih vrate u radni odnos i za njih zatraže potpore. Važno je istaknuti kako se ovo ne odnosi na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu. Omogućeno je korištenje potpore za radnike zaposlene do 19. ožujka, kao i radnike zaposlene u podružnicama, što prije nije bilo moguće. Uz to, potporu mogu koristiti i radnici s ugovorom na određeno vrijeme, ako im u ovom razdoblju on istekne

Bitno je istaknuti kako je korištenje potpora dozvoljeno tvrtkama u likvidaciji, ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze

Pozivam sve poslodavce da nam se obrate i priključe HUP-u jer u ovoj krizi točna informacija u pravo vrijeme još više vrijedi

Tekst: Anita Džapo

u borbi protiv COVID-19 naišao je na, kao i(HUP)., pravni savjetnik HUP-ovog regionalnog ureda u Osijeku ističe posebno odluku Ministarstva rada i mirovinskog sustava po kojoj će potpore za očuvanje radnih mjesta moći koristiti i tvrtke koje su otpuštale radnike prije stupanja na snagu travanjskog paketa Vladinih mjera.", kazao je Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP-ovog regionalnog ureda u Osijeku.Sarić je pojasnio kako se mjera nažalostse na poslodavce u ustanovama za zdravstvenu njegu, kao ni na poslodavce koji su u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave.", kazalo je Sarić.HUP poziva sve ostale poslodavce da se jave ako imaju bilo kakvih dvojbi oko kriterija zai drugo.", zaključio je Sarić.