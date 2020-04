dovoljno zainteresiranih

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Ako bude bilo, već od idućeg tjedna (u utorak) mogao bi krenuti organiziraniiz Belog Manastira do Osijeka i nazad, piše Glas Slavonije Tu informaciju potvrdio je, gradonačelnik Belog Manastira, koji je tijekom proteklih dana dobioBelomanastiraca koji siorganizirati prijevoz na posao u Osijek i nazad.Usmenu dozvoluveć su dobili, a načelni dogovor je postignut i s prijevozničkom. Iz Belog Manastira su u kontaktu s načelnicima općinapozvali sve zainteresirane za prijevoz da se odmah jave u Grad ili svoju općinu kako bi se utvrdilo je li uopćejedne ili dviju autobusnih linija.Eventualno organiziranim linijama moći će se koristiti samo one osobe koje imajui koje u Osijek odlaze na posao, a nemaju drugog načina za odlazak i povratak.Inače, prije izbijanja pandemije koronavirusaputnika na relaciji Baranja - Osijek s mjesečnom kartom. No, dio radnika na posao je odlazio vlakom, a dio na neki drugi način, pa je za pretpostaviti da će bar jedna linija biti potrebna.U slučaju da bude organiziran javni prijevoz, u autobusima će biti poštovane sve protuepidemijske mjere. Troškove prijevoza snosit će, odnosno