osječke tržnice

sutra, 9. travnja

započinju s radom

prehrambene proizvode i rasadu

Lijepo molimo sve sugrađane da se pridržavaju propisanih mjera prilikom kupovine na glavnoj osječkoj tržnici:

Grada Osijeka

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo daodponovoGlavna tržnica, na lokaciji Gajev trg 5, bit će u cijelosti otvorena (dakle otvoreni i zatvoreni dio) zaNaši OPG-ovi i mali poljoprivrednici moći će ponovo ponuditi svoje proizvode, a sugrađani kupiti svježe, domaće proizvode.Na tržnici Retfala bit će otvorena ribarnica, a na tržnici Donji grad otvorene će biti mesnice, ribarnica, te prodaja sira, voća i povrća u zatvorenom dijelu.Na svim ostalim tržnicama otvoreni dio ne radi do daljnjeg.- jedan ulaz (glavni prolaz pored dostavne trake)- jedan izlaz (s otvorenog dijela prema parkiralištu)- maksimalan broj kupaca na površini od 7.000 m2 je 200- obvezna dezinfekcija ruku i obuće na ulazu i izlazu- razmak između kupaca te kupaca i prodavača od 3 do 5 metara na svim prostorima tržnice- obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica za sve prodavače na tržnici- zakupcima s većim brojem klupa bit će dostupan manji broj klupa- povećani prolazi (uklonjeni svi produžetci na klupama)- na mjestima gdje nije dovoljan razmak radit će svaki drugi red klupa, klupe koje nisu dostupne prodavačima bit će označene oznakom X- svi OPG-ovci s ostalih tržnica mogu zatražiti štand za prodaju svojih proizvoda na posebnoj lokaciji tržnice Gajev trg (bivša lokacija za prodaju cvijeća)- na svim klupama na kojima je to moguće postavljene su pregrade kako kupci ne bi mogli samostalno dodirivati proizvode- radno vrijeme tržnice za kupce 8-17 sati (12.4. i 13.4. tržnica ne radi)- prodavači mogu svoje proizvode unositi od 6 do 8 sati uz obveznu dezinfekciju - priopćili su iz