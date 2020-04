Tržnica Osijek

Zatvoreni dio Tržnice ponovno je otvorio svoja vrata. Kakve su reakcije kupaca? Koliko ih ima na dnevnoj bazi?

Reakcije kupaca jako su dobre. Najveći je broj kupaca od ranog jutra, od 8 sati, koji čekaju u redovima. Kada se kupci krenu puštati, ne stvaraju se veći redovi; bude najviše 10 – 15 kupaca koji čekaju. Broj kupaca je manji, ali ljudi više kupuju.



OPG-ovi koji dolaze s tih drugih tržnica, mogu prodavati svoje proizvode na glavnoj tržnici jer se na drugim tržnicama ne mogu napraviti trenutno traženi uvjeti za prodaju pa je tako glavna tržnica trenutno jedina na kojoj se mogu kontrolirati traženi uvjeti. Jednostavno nema dovoljno ljudi.

Koje ste sve mjere morali provesti za ponovno otvaranje dijela Tržnice, a kako bi se spriječilo širenje korona virusa?

Paralelno brojimo ljude koji ulaze i maksimalan broj ljudi u zatvorenom dijelu tržnice je 80. U razdoblju prije zabrane taj je broj bio 120. Što se tiče zdravstvenog dijela, situacija je apsolutno kontrolirana. Na tržnici je trenutno otvoren samo jedan ulaz i jedan izlaz, a tako će biti i kada u funkciji bude vanjski dio tržnice.



Jedina smo tržnica u Hrvatskoj koja ima nožnu barijeru u kojoj se dezinficiraju noge, a dezinficiramo i ruke kupaca. To je napravljeno prema preporuci Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.



Također, imamo ljude koji prave redove unutar tržnice. Ako se na nekom štandu pojavi prevelika gužva, onda ta osoba ili preusmjeri ljude ili zatvorimo ulaz dok se ne raščisti gužva. Ljudi koji kontroliraju situaciju, brinu se za redove i ostalo podijeljeni su u dva tima te ne dolaze u doticaj jedni s drugima.

Proizvođači mogu dostavljati građanima svoje proizvode putem online tržnice. Imate li informacija kako to funkcionira?

Tržnica ne smije biti posrednik u prodaji, već samo stvara logističke uvjete. Stoga Tržnica kao takva nije samostalno napravila svoju internetsku trgovinu, nego promovira sve internetske trgovine koje zastupaju naše OPG-ove. U medijskim sam nastupima naveo tri takve internetske trgovine, a potom su se javile još dvije. To su: eCeker.hr, naruči2go.com i Eko tržnica.hr. Među prvima sam na svojoj Facebook stranici, stranici Tržnice i Facebook stranici Tržnice objavio popis od 75 certificiranih proizvođača i njihove telefonske brojeve. To je obišlo cijelu Hrvatsku te je pokrenuo povratak rada u zatvorenom dijelu tržnice.

Imate li saznanja kada bi ponovno trebao proraditi otvoreni dio Tržnice? Ima nekih naznaka da bi to moglo biti uskoro. Kako će to funkcionirati? Koje ćete preduvjete morati ispuniti i koje mjere provoditi kada se to dogodi?

Mi smo počeli ispunjavati naputke koje imamo za rad vanjskog dijela tržnice, ali se čeka konačna odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o početku njegovoga rada.



Kada vanjski dio bude otvoren na njemu bi u jednom trenutku moglo biti maksimalno 200 kupaca što je vrlo malo budući da se vanjski dio prostire na 7.000 kvadratnih metara pa ćemo vidjeti kako to funkcionira.



U otvorenom dijelu tržnice (na njezinom „zelenom“ dijelu) napravljene su fizičke prepreke te se tržnica priprema za rad vanjskoga dijela Prodavači će biti “odvojeni“ od kupaca prozirnom folijom kako bi se što više izbjegao kontakt.



Ovim putem zahvaljujemo Športskim objektima koji su nam ustupili pregrade kojima smo ogradili jedan dio tržnice.



I tu će biti otvoren jedan ulaz i jedan izlaz, dezinfekcija na ulazu, razmak od 2 m između kupaca i kupaca i prodavača, brojanje ljudi. Kontakta između kupaca i robe neće biti, već će prodavač kupcu rukavicama pakirati vrstu robe koju je izabrao.

Surađujete sa Stožerom civilne zaštite Grada Osijeka. Kako ste zadovoljni tom suradnjom?

Suradnja sa Stožerom civilne zaštite Grada Osijeka je jako dobra i profesionalna, nema nikakvih problema. Mi kao Tržnica poštujemo upute koje su nam izdali i pridržavamo ih se za dobrobit svih nas.

Za kraj, Vaša poruka sugrađanima?

Kupujmo lokalno, autohtono, domaće. Mislim da je tek sada javnost svjesna koliko znače lokalni proizvođači, što mi je iznimno drago. Budite strpljivi i čekajte u redu, dezinficirajte ruke i nosite maske.

