Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Top pitanje posljednjih dana, ne samo u Hrvatskoj već i u cijelom svijetu, jest:Kako piše Jutarnji list , nakon što jepredstavila “” postupnog izlaska iz karantene te nakon nekoliko dana bolje “” u europskim žarištima epidemije, prvenstveno u, započela je „ćakula“ o pripremama za takozvanu “”, planovima pojedinih država za postupno ublažavanje restriktivnih protuepidemioloških mjera.Austrijski premijerdo sada je bio najkonkretniji po tom pitanju. Poslije Uskrsa,, Austrijanci planiraju otvoriti sve(površine do 400 metara četvornih) te prodavaonice specijalizirane za prodaju. Od 1. svibnja otvorit će se i svite, poput. Kafići, restorani i hoteli mogli bi se otvoriti u drugoj polovici svibnja.Kurzov “kalendar” objavljen je nakon što je u samo sedam dana broj novooboljelih od Covida-19(30. ožujka) na manje od tristo slučajeva dnevno (od subote nadalje), a sličan je trend zabilježen i u Hrvatskoj - jučer je registrirano 40 novozaraženih, što jebroja osoba pozitivnih na koronavirus još od 21. ožujka, kada ih je bilo 78.Premijerbio je optimističan: rekao je kako se protuepidemiološke mjere moraju i dalje provoditi, ali i da Vlada priprema odluke o “” nekih mjera, ograničenja i zabrana. Do Uskrsa možemo očekivati samo ponovno otvaranje tržnica, a kroz tjedne pred nama donosit će se odluke o daljnjoj relaksaciji, vodeći računa o tome da sve mjere relaksiranja budu primjerene epidemiološkim procjenama kako ne bi slučajno s prenaglim relaksiranjem došlo do novog širenja zaraze.Šef Nacionalnog stožera Civilne zaštiteizjavio je na tu temu da sve ovisi o epidemiološkoj situaciji. „“. Ministar unutarnjih poslova je dodao i kako misli da će Hrvatska uslijediti sličnu logiku kao i Austrija, a da će najteža odluka biti kada (i hoće li se uopće) otvoriti škole.S druge strane, šef HZJZ-aocijenio je daza optimizam u vezi ukupne situacije u Europi. Capak je, podsjetimo, prije tjedan dana iznio osobno mišljenje da će do popuštanja mjera doći oko 1. lipnja.Inače, plan o ulasku u “fazu 2”, odnosno hodogram popuštanja protuepidemioloških mjera, uskoro bi trebale predstaviti i druge članice Unije, poput Francuske, Španjolske, Belgije, Njemačke, Italije i Finske.