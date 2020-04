indie kinematografija i kvalitetni filmovi

Što gledate ovih dana? Nedostaje li vam recentna, poput onih koje ste imali priliku gledati uPrisiljeni zatvoriti svoja vrata zbog pandemije korona virusa, mnogeodlučili su svoje sadržaje učiniti gledateljima dostupne za gledanje online. No, u filmskoj industriji takvih sadržaja je vrlo malo pa ukoliko ne želimo sudjelovati u kršenju autorskih prava skidanjem nelegalnih sadržaja, više-manje smo osuđeni na. Netflix i njemu slične platforme orijentirane su većinom na blockbuster sadržaje, dok za ljubitelje festivalskih filmova, europske kinematografije te 'arthouse' naslova izbor baš i nije velik.Kao podršku arthouse kinima u suradnji s, digitalni servis, omogućio je gledateljima kina Urania opciju potpunosvih filmova u MUBI-jevoj ponudi u sljedeća tri mjeseca.Link za registraciju pristupa: Mubi.com/kinourania Klikom na navedeni link gledateljima se nudi opcija registracije na MUBI filmsku platformu, gdje se traže i podaci o kreditnoj kartici. No ne brinite,, a u 3 mjeseca od registracije u bilo kojem trenu se možete i odjaviti. Nakon isteka roka, bit će vam ponuđena mogućnost produžetka članstva uz plaćanje usluge.MUBI, ili Anti-Netflix kako su ga od milja prozvali neki mediji, vodeći je filmskiza sve zaljubljenike u sedmu umjetnost, koji u svojoj ponudi objedinjuje platformu filmova na zahtjev, društvenu mrežu i online filmski časopis. Ova platforma nudi probranu listu filmova iz cijelog svijeta, a u skladu s ciljanom publikom – od kultnih klasika do modernih remek-djela. Pritom MUBI nema stalnu bazu filmova, nego redovitu cirkulaciju od 30 naslova: svaki dan na platformu stiže novi film odabran od strane stručnog tima i ondje je dostupan za gledanje 30 dana. Ovakva ograničena selekcija zapravo je adut platforme koja nudi gledateljima priliku da uzmu vremena i upoznaju svaki film te u konačnici gledaju vrijedne naslove koje ne bi možda uzeli u obzir na servisu s tisućama filmova u ponudi.Nadamo se datoliko dugo, a ovo je izvrsna prilika da u skladu odgovornog ponašanja u doba pandemije nadoknadite propuštene kvalitetne filmske naslove iz sigurnosti vlastitoga doma.