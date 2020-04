predivna i jedinstvena

Ples jeprilika za razbijanje svih negativnosti.želi sa svima vama podijeliti mali trenutakNažalost, zbog situacije u kojoj se trenutno svi nalazimo, ne možemo ići na treninge, na nastupe, na natjecanja, ali to nas ne sprječava da i dalje plešemo. Ples nije nužno samo znojenje u dvorani, bitka za trofej, cjelodnevna priprema za nastup na pozornici. Ples prvenstvenoi to smo u ovo vrijeme najbolje shvatili.Plesati možete bilo gdje! Uhvatite svoje ukućane za ruku, razmaknite namještaj, pojačajte glazbu i zaplešite! Wingsice su vam pripremile jednostavnuuz koju mogu zaplesati svi, od najmlađih do najstarijih. Nema veze jeste li profesionalni plesač ili neplesač, otvorite svoje srce i pustite da vas ritam vodi.Prema tome, nema dosade, jer kako ikaže, „Možete snimiti kako plešete s nama i poslati nam na našu e-mail adresukako bi zajedno napravili još veću kućnu plesnu razglednicu.Plešimo skupa i kod kuće!