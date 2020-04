Osječko-baranjske županije

43 uzorka

dva bila pozitivna

94 osobe

pod kontrolom

Smanjenje broja

nacionalnog, županijskog i lokalnih stožera civilne zaštite

zelenih tržnica

Temeljem naše inicijative o radu otvorenog dijela zelene tržnice danas smo izdali uputu stožerima na području svih gradova i jedne općine naše županije gdje se nalaze tržnice da u roku 24 sata pripreme sve uvjete koje je odredila epidemiološka služba kako bi zelene tržnice mogle raditi sigurno i bez rizika za korisnike, kupce i prodavače. U tom roku planiramo obaviti pripreme kako bi nakon odobrenja Nacionalnog stožera naši proizvođači mogli opet prodavati svoje voće, povrće i ostale proizvode na svojim štandovima

kritiziraju mjere

Svakakvi komentari se mogu pročitati, pa želim uputiti jasnu uputu i promišljanje. Iako je to veliki problem, u sadašnjoj situaciji nije čak presudno pitanje broj zareženih osoba, nego pitanje da li naš zdravstveni sustav može izdržati veće povećanje broja zaraženih. Sada naše bolnice i domovi zdravlja mogu normalno funkcionirati, uz velike napore, trud i odricanje medicinsko osoblje uspijeva sve pokriti, ali ako se prestanemo pridržavati zadanih mjera imat ćemo ogromnu ekspanziju novooboljelih koji će završiti u KBC-u i bolnicama, domovima zdravlja i ambulantama, a onda ćemo imati klasično urušavanje sustava, što se dogodilo u Italiji i Španjolskoj i događa se u SAD-u. Iz tog razloga još jednom zahvaljujem svima koji se pridržavaju mjera. Potvrdili smo da sve možemo odraditi, pa i otvoriti tržnice, ali sve radimo po određenim pravilima, protokolima i uvjetima, slušamo upute struke, prenosimo ih javnosti te molim građane da se svi i dalje toga pridržavamo. Osječko-baranjska županija i cijela Hrvatska, posebno Nacionalni stožer, odlično se bore s pandemijom, imamo dobre rezultate i tako treba i ostati. Ključno je ono što svima teško pada, ostati kod kuće i socijalne kontakte svesti na minimum, no moramo se ponašati se kako nam se kaže da se ne bi urušio zdravstveni sustav i njegove institucije koje ne bi mogle kontrolirati ogroman priliv pacijenata. Slike iz Italije i Španjolske ne možemo dozvoliti zbog svih nas koji ovdje živimo ovdje, ali sve građane molim da i dalje korektno surađujemo i slušamo upute svih stožera

Situacija na području Osječko-baranjske županije je pod kontrolom. Jedan od novopozitivnih je medicinski djelatnik KBC-a, no ne treba se bojati jer su svi njegovi kontakti obrađeni i izolirani, a KBC je i dalje sigurna ustanova za liječenje pacijenata, što je najvažnije. Na području županije trenutno ima 452 osobe u samoizolaciji, od kojih je 24 u tom statusu u posljednjih 24 sata

Karlo Kožul

Policija je zaprimila 4 dojave o kršenju mjera samoizolacije, a u jednom slučaju to smo i potvrdili, a radi se o slučaju s područja Grada Osijeka. Samoinicijativno smo obišli 20 osoba u samoizolaciji i sve smo ih zatekli na svojim adresama te nije bilo kršenja te mjere. Propusnice smo nadzirali na osam stalnih i 45 povremenih nadzornih punktova. Tako smo provjerili 2.140 osoba od kojih sedam nije imalo propusnice te im nije dopušten prolazak

Ladislav Bece

U posljednja 24 sata na područjuobavljeno je testiranjena koronavirus, od kojih su(po jedan iz Osijeka i Drenja). Ukupan broj oboljelih tako iznosi, no i oboljeli i njihovi kontakti su- rečeno je na redovitoj, danas održanoj, sjednici Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.novozaraženih osoba ohrabruje, sigurno je i rezultat provođenja mjera, no članovi Županijskog stožera naglasili su da se primjena propisanih mjera mora striktno nastaviti, s time da se pod kontroliranim uvjetima već događaju i kvalitetne promjene. Danas je tako objavljeno da su u tijeku završne pripreme za otvaranje tzv.u svih sedam gradova i jednoj općini (Kneževi Vinogradi) na području naše županije.- rekao je župan Ivan Anušić.Župan se potom osvrnuo na pojedine komentare građana na društvenim mrežama u kojimakoje se provode u suzbijanju zaraze od koronavirusa.- poručio je župan Anušić.- rekao je epidemiolog dr.iz Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.- kazao je načelnik Policijske uprave Osječko-baranjskete dodao kako su e-propusnice od danas u funkciji, no do ponoći građani mogu koristiti i ranije dobivene propusnice. Ako se u međuvremenu nešto ne promijeni, od sutra će prolazak izvan prebivališta biti omogućen samo s e-propusnicom.