Jednako kao i u poslovnom svijetu, i u našim poslovnim utrkama trenutnu situaciju treba promatrati isključivo kao izazov iz kojeg će izrasti neke nove ideje, projekti. Ograničeni prostorom i uputama Civilnog stožera nismo željeli da se naša aktivna i velika trkačka zajednica koju čini više od 10.000 trkača uspava već smo pred njih postavili izazov. U HT B2Run izazovu bitno je samo da ostanete doma i da pretrčite pet kilometara u svome domu, vrijeme i rezultat su nebitni!

Jurica Barać

Ovo je samo prva stepenica našeg izazova koju ćemo iz tjedna u tjedan nadograđivati novim izazovima i novim zanimljivostima. A kao generalno finale vidim okupljanje svih naših trkača na ciljnim vratima HT B2Run utrka u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Naravno, čim se za to stvore prilike jer u ovom je izazovu jednako kao i u poslu važno ne odustati!

Facebook preplavljen snimkama poslovnih ljudi kojiu svojim domovima i sudjeluju u najvećem trkačkom izazovu na internetu, „“.Unazad nekoliko godinaje u poslovnom svijetu rezervirano za nekoliko većih poslovnih događaja, a jedno od njih je i– najveće poslovno sportsko okupljanje! No, ove je godine uslijedsituacija uvelike drugačija jer su sve javne manifestacije, pa tako i HT B2Run utrke, odgođene su za neka bolja vremena. Međutim, organizatori HT B2Run utrka doskočili su i tom izazovu i pokrenuli najveći trkački online izazov „“.Svi prijavljenipozvani su da se uključe u izazov, a njihov glavni zadatak je istrčatiu svome domu! Nakon istrčane utrke svoje podatke zabilježeneili nekom drugom dostupnom aplikacijom, a na kojoj su jasno vidljivi pretrčani kilometri, učinjeni koraci i postignuto vrijeme objavljuju na svom Facebook profilu pod zajedničkom oznakom #. Do sada se ovom izazovu prodružilo gotovo stotinu trkača-poslovnjaka.“ izjavio je, organizator HT B2Run utrka i dodao „Prva faza HT B2Run izazova „Ostani doma“ otvorena je do, a sve informacije dostupne su na internetskim stranicama . Svatko tko istrči zadanih pet kilometara u vlastitom domu, bez obzira na vrijeme i rezultat, očekuje medalja te Heineken 0.0 iznenađenje!