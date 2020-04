90 osoba testirano

- To što su svi novozaraženi već bili u samoizolaciji znači da je epidemiološka služba dobro radila svoj posao . No, to ne znači da se smijemo opustiti, jučer smo imali situaciju da se za nekoliko osoba ne zna izvor zaraze . Budimo na oprezu, držimo se preporuka županijskog i nacionalnog stožera i držimo se socijalne distance. Osječko-baranjska županija u ovom trenu ima linearni rast zaraženih , nemamo puno problema s kršenjem samoizolacije i pohvaljujem sve žitelje županije koji se disciplinirano ponašaju

KBC Osijek

U posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županijije na koronavirus, od kojih je, a svi su prethodno bili u. S današnjim danomje na koronavirus,osoba je, a od jučer je još jedna osoba nate ih je sada ukupnoosoba trenutno je u– rekao je županJučer se počeo provoditi sustav, a Stožer civilne zaštite OBŽ najavio je slanje zamolbe za odgodom provođenja, koja je zasad određena za 6. travnja.– rekao je župan.od ponedjeljka počinje preuzimati uzorke iz svih pet slavonskih županija odnosno devet slavonskih bolnica. Jučer je KBC preuzeo 40 uzoraka od Opće bolnice Slavonski Brod i trenutno su u obradi.Ravnateljkomentirao je fotografiju koja se pojavila na pojedinim portalima i društvenim mrežama, koja prikazuje red ljudi pred bolnicom i uz koju je navedeno da se radi o pacijentima koji čekaju ulaz.– rekao jeU OBŽ je u zadnja 24 sata registriranopozitivnih na. Napravljeno jeje hospitalizirano,, aosoba je samoizolaciji.Dobra je stvar da svihdolazi izljudi u samoizolaciji.Više informacija uskoro...