Situacija je objektivno teška , najveći je problem pitanje neizvjesnosti , nitko ne može procijeniti koliko će ona trajati . Ona je utjecala na promjenu naših života preko noći. Nije lako niti djeci, roditeljima, bakama i djedovima, nije lako liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima, inspektorima, ljudima koji rade u dućanima....Ovo sam prije nekoliko dana nazvao " novo normalno "

strpljivost i samodisciplina

U ovom trenutku odlučili smo čvrsto stati iza hrvatskih radnika te iza hrvatskog gospodarstva . Mjera koju predlažemo jest da se ona mjera koja se koristi, a to je onih 3.250 kuna potpore, da se to za travanj i svibanj podigne na 4 tisuće kuna netto . Ujedno će država preuzeti teret doprinosa na tih 4 tisuća kuna , dakle otprilike 1.460 kuna po zaposlenom. To je ukupno 5.460 kuna . To je otprilike 8,5 milijardi kuna za očuvanje radnih mjesta. Ovo je poruka poslodavcima, sredstva su tu, ali se radnici moraju održati zaposlenima te se radna mjesta moraju očuvati.

Ona ide prema poduzećima kojima je rad onemogućen ili znatno onemogućen . Oni će djelomično ili u cijelosti biti oslobođeni od poreznih obveza za travanj, svibanj i lipanj . Riječ je o porezu na dobit, dohodak i na doprinose . One tvrtke koje imaju pad prihoda između 20 i 50% imaju pravo na odgodu i na obročnu otplatu do 24 mjeseca bez kamata. Oni koji imaju manje od 20% , dovoljno su čvrsti da izdrže krizu. Oni koji imaju prihode manje od 7,5 milijuna kuna , a to je 92 ili 93% svih hrvatskih poduzeća, a imaju pad prihod veći od 50% , njih ćemo u potpunosti osloboditi plaćanja poreznih obveza. One tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna oslobađaju se porezne obveze proporcionalno s padom prihoda u odnosu na travanj, svibanj i lipanj. Dakle ako su imali pad prihoda 75% , onda će od zamišljenih 100% , platiti 25% .

Treći element je plaćanje PDV-a na način da se on plaća nakon naplate izdanih računa. To ne znači da tvrtke neće biti oslobođene plaćanja PDV-a. Provodit će se samo postupci javne nabave koji su nužni, ide se u maksimalne mjere štednje . Sve što radimo, očekujemo i na razini jedinica lokalne samouprave i na razini javnih poduzeća

Želimo da se najmanje 60% poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda naručuje koji su proizvedeni ili prerađeni u Hrvatskoj. Šaljemo jasnu poruku i svi moraju voditi računa o ovom kriteriju. Želimo sačuvati poljoprivredne proizvođače, osigurati opskrbu javnih naručitelja poput vojske, policije. Pomoći ćemo malim mljekarima, otkupit ćemo sve tržišne viškove

