Tekst: Luka Matić

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

ove godineJavni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka, a sva je prilika da će i Osječko-baranjska županijaraspisivanje svojeg natječaja za potporu poduzetništvu koje je bilo planirano za početak petog mjeseca. Obustava je zahvatila i gradski natječaj namijenjen za neprofitne organizacije. Ovdje ću ukratko, s fokusom na „“ natječaje argumentirati zašto smatram da su te odluke bile pogrešne i zašto natječaje ipak treba, i s odgodom, raspisati.Ta dva natječaja trebala su biti namijenjenau razvoj poslovanja koje sus područja Grada i Županije izvršila u razdoblju od završetka proteklog (kraj X, odnosno kraj XI mjeseca 2019. godine). Iznosi koje na tim natječajima poduzeća dobivaju varira s obzirom na visinu investicije, ali ne može prelaziti vrijednost odpo prijavi i ne može se sufinanciratiizvršene investicije. Dakle, tu ne govorimo o astronomskim iznosima nego oinvesticija koje na različite načine unapređuju poslovanje mikro, malih i srednjih poduzeća.Važno je pritom naglasiti dvije stvari. Prvo, mikro, mala i srednja poduzeća čine prekou Hrvatskoj, a drugo, riječ je o gospodarskim subjektima kojidaprebrode krizu likvidnosti. K tome, kao što prepoznaju svi relevantni policy dokumenti, financijski instrumenti komercijalnih financijskih institucija nisu prilagođeni mikro i malim poduzećima. Tako se ona nalaze u situaciji da vrlo teško mogu doći do sredstava potrebnih za unapređenje poslovanja – bilo da je riječ o razvoju novih proizvoda i usluga, uvođenju novih tehnologija ili uređenju poslovnog prostora.To pokazuje koliko su sredstva koja posljednjih godina Grad i Županija rezerviraju za razvoj poduzetništva i inače važna. Ona su pogotovo važna u kontekstu u kojemu dolazi do krize likvidnosti uzrokovane epidemijomi općimjavnog života, pa time i ekonomskih aktivnosti, koja dovodi do brojnih poremećaja u poslovanju za široki spektar poduzeća.Dva spomenuta programa poticaja poduzetništvu zajednički su, prema proračunima za 2020. godinu, teška nešto preko, što je relativno malen udio u ukupnim rashodima ovih dvaju javnih proračuna.Razlozi zašto natječaji ne bi bili raspisani, iako nisu objavljeni, mogu se razumjeti ako se sjetimo krize 2008/09 i ako smo pratili izjave po medijima prilikom izbijanja epidemije COVID19, kada su brojni političari i ekonomski analitičari pozivali naočekujući nastupanje recesije.Nasuprot tome, ako pratimo diskusije ui na nivou Europske unije, onda vidimo da se zagovara da seu rezanje rashoda javnih budžeta, nego radije da javni budžeti interveniraju u ekonomiju pojačanim ciljanim trošenjem s ciljem pokretanja novih poslovnih ciklusa koji bi trebali pomoći izbjegavanju nove recesije. Štoviše, EU ide toliko daleko da je predsjednica Komisijenajavila da će predložiti da se privremeno ne primjenjuju stroga fiskalna pravila ograničenja deficita javnih financija. EU i njezina najmoćnija zemlja članica, može se reći, sjećajući se posljednje krize, svjesni su izglednih negativnih posljedica uvođenja novih mjera štednje.Još dalje je u antikriznim mjerama koje se sastoje od pojačanih izdataka iz javnog budžeta otišla. Tamošnje su vlasti, parlamentarnim konsenzusom, donijele paket mjera pomoći ekonomiji težak oko. Taj paket usmjeren je u dva smjera, očuvanja radnih mjesta za vrijeme trajanja „“ obustave poslovnih aktivnosti i pokretanja novih poslovnih aktivnosti nakon što razdoblje karantene prođe.Ovi primjeri iz „“ govore nam da politika štednje javnih financija, koja se od krize 2008/09 kod nas uzimala zdravo za gotovo kao jedina moguća strategija suočavanja s ekonomskom krizom može i treba preispitati. To preispitivanje, ako bi dovelo do promjene odluke o obustavi natječaja za razvoj poduzetništva, kratkoročno zasigurno polučilojer bi mikro i malim poduzećima pomoglo da prebrode krizu cash flowa koja im nastupa zbog smanjenog obujma poslovanja. Ne treba onda, valjda, napominjati, da bi to dodatno osiguralo radna mjesta u tim poduzećima što je, prateći logiku danske intervencije, izrazito važno za nastavak redovitog rada nakon što ova kriza – nadajmo se, što prije – prođe.