43. sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

57 oboljelih osoba

37 testova

9

med. tehničar

samoizolaciji

Od jučerašnjeg dana u Osječko-baranjskoj županiji do danas imamo ukupno 57 oboljelih osoba, to je povećanje za 11 osoba. Od tih 11 osoba, 10 osoba su osobe koje su bile u samoizolaciji od prošlog tjedna. Tako da mi zaista imamo samo 1 novooboljelog, a čiji su kontakti ‘pohvatani’.

Zlatko Pandžić

mjere samoizolacije

tri dojave

jedno kršenja

[KLIK]

Saponia

Osijek - Ljekarna srce (30 poslovnica u županiji)

Vukovar

Vinkovci

Valpovo

Donji Miholjac

Našice

Zagreb

Belišće

Kutjevo

Slatina

Virovitica

Požega

Danas je održanana kojoj su izneseni novi podaci o broju oboljelih osoba na području županije. Do sada je evidentiranoTrenutno jeu čekanju na testiranje. Broj osoba koje su ozdravile je, no od jučer samoizolaciji se nalazi prvikoji je pozitivan i on se nalazi urekao je, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo.Kada je riječ o kršenju, u protekla 24 sata Policijska uprava osječko-baranjska evidentirala jegrađana o kršenju mjera samoizolacije.Obavljenim terenskim provjerama policija je na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentiralamjera samoizolacije građanina u Čepinu koje su odredili sanitarni inspektori.je objavila popis ljekarni u RH gdje možete kupiti njihove proizvode za dezinfekciju ruku i površina - Bis Handysept i Bis Dezi Clean- Ljekarna Tripolski- Ljekarna Cicvarić- Ljekarna Arbutina- Ljekarna Štrkalj- Ljekarna Kalenić- Ljekarna Šibalić- Ljekarna Kalenić- Ljekarna Kovačević- Ljekarna Marušić- Ljekarna Sokač- Biljna ljekarna Lavanda Mia- Ljekarna Ćurković- Ljekarna Popović- Ljekarna Perak- Ljekarna Plantak- Ljekarna Grgić- Ljekarna Berry- Ljekarna Škoko- Ljekarna Vukoja