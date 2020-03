Hrvatski studentski zbor

Tekst: Osijek031.com

Foto: Nikolina Cvitkušić

je pokrenuoprintanja 3D vizira za zaštitu medicinskog osoblja.No, osim Studentskog zbora, u ovaj projekt uključile su se i, ali i cijeli niz drugihkoji se 3D printanjem bave već godinama, a sada su odlučili svoje znanje nesebično podijeliti sa zajednicom u vremenima krize. Jedan od njih je is kojim smo kratko porazgovarali o tome što se po tom pitanju radi u Osijeku.Na pitanje tko je sve uključen u ovaj projekt, Valent odgovara sa „“ –i, naravno, Hrvatski studentski zbor s kojim su uspostaviliA sve je počelo preko grupe na Facebooku u kojoj se okupljaju profesionalci iz branše. Dolaskomu Hrvatsku odlučili su se organizirati i trenutno ih jeaktivnih na području cijele države, od toga njih 20-30 na području Osijeka.Svi uključeni s područja grada na raspoolaganju imajučiji je kapacitetpo danu. Do sada je proizvedenokoji su dostavljeni u, no taj će broj sasvim sigurno još rasti jer se sve više ljudi uključuje u projekt.Valent je uputiosvima onima koji imaju 3D printere, a još nisu uključeni u projekt, neka se jave njemu na broj mobitela, iliiz Studentskog zbora.Dobra je vijest da će se u akciju uključiti ikoji će ovih danaza 3D printanje.Na pitanje što im je u ovom trenutku najpotrebnije, Valent je rekao da su to, obzirom da samih vizira i elastičnih guma imaju dovoljno. Dakle, ako se netko ne bavi 3D printanjem a ima folije (može i grafoskopske), neka pomogne projektu donacijom.Na kraju, Valent je zamolio sve zainteresirane da pomognu nekau KBC ili u bilo koju drugu zdravstvenu ustanovu jer, unatoč njihovim najboljim namjerama, postoje strogi protokoli oko preuzimanja vizira. Stoga, ako je netko u vlastitom aranžmanu izradio vizire, neka kontaktira Valenta ili Nikolinu te se s njima dogovori oko toga što i kako dalje.I mi ispred portala Osijek031 podržavamo ovu hvalevrijednu inicijativu i pozivamo sve koji to mogu i žele da se uključe jer na taj način daju svoj doprinos zajedničkoj borbi protiv pandemije korona virusa.