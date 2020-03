42. sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

Danas je održanana kojoj su izneseni novi podaci o broju oboljelih osoba na području županije. Do sada je evidentiranood kojih su 42 pod nadzorom KBC-a Osijek, a 4 pod nadzorom Opće bolnice Našice.– rekao je župan, dodao je župan i zahvalio se svima, osobito članovima stožera koji rade danonoćno na rješavanju ove situacije, a i svim građanima koji prate upute stožera i istih se pridržavaju.od danas će izdavatiosobama koje imajuna području OBŽ ali izvan mjesta njihova prebivališta. Jedan član obitelji moći će dobiti propusnicu i iz gradskog Stožera mole građane da ovu mogućnost ne zloupotrebljavaju.Na adresu stožera stižu i upiti građana vezani uz dežurne ljekarne u gradovima, prema naputku nacionalnog Stožera dežurna ljekarna na području Osječko-baranjske županije nalazi se u Osijeku, no županijski Stožer uputit će molbu prema nacionalnom da se omogući otvaranje dežurnih ljekarni i u drugim gradovima.U KBC Osijek i daljezdravstvenog i nezdravstvenog osoblja na koronavirus, aje u samoizolaciji. Trenutno se na području županije nalazi– rekao je ravnatelj KBC-a Osijekspremna je za prihvat lakših i srednje teških bolesnika, ali zasad KBCO će imati kapacitete za više od 300 ležajeva za srednje teške bolesnike, a također respiracijski centar ima kapacitet za više od 50 pacijenata kojima je potrebna respiracija s mogućnošću proširenja kapaciteta.Tijekom protekla 24 sata Policijska uprava osječko-baranjska zaprimila je smoo kršenju mjera samoizolacije, obje su na području Osijeka i pokazale su se točnima. Policija je samoinicijativno obišlakojima je izrečena ta mjera, međutim nije bilo kršenja. Propusnice su kontrolirane na 8 stalnih i 23 povremena punkta. 11 osoba bilo je bez odgovarajućih propusnica. Od jučer PU ima jednog pozitivnog djelatnika na koronavirus i 11 djelatnika u samoizolaciji.– rekao je načelnik Stožera civilne zaštitei pozvao lovce i ribolovce da budu još malo strpljivi jer se radi na prijedlogu kako njih pustiti u prirodu i pod kojim uvjetima, naravno u suradnji s lovačkim i ribolovnim savezima Osječko-baranjske županije.Stožer radi i na rješavanju problema prijevoza za sve one koji moraju putovati na posao iz jednog u drugo mjesto odnosno grad na području županije, kao i na drugim poteškoćama koje nisu zdravstvenog karaktera, ali su vrlo bitne za život naše županije.