Tržnice u Belom Manastiru, Đakovu i Osijeku od jučer rade i dobro funkcioniraju, danas smo sa Zavodom za javno zdravstvo obišli tržnicu u Osijeku kako bi napravili sve pripreme za otvaranje i otvorenog dijela tržnice i zaključak je da je tržnicu moguće otvoriti, a da se poštuju sve mjere koje su trenutno na snazi

Goran Ivanović

Tekst i foto: OBZ.hr

Na danas održanojiznesene su nove informacije vezane uz epidemiju koronavirusa na području županije.U posljednja 24 sata zabilježen je porast od, jedna na području Osijeka i dvije s našičkog područja pa je ukupan broj do sada oboljelih u Osječko-baranjskoj županijinalazi se trenutnood kojih je, a 4 osobe su nano njihovo je stanje. Sve ostale osobe s pozitivnim nalazom na koronavirus koje imaju blage simptome bolesti ili su bez simptoma nalaze se uu svojim domovima. U Općoj bolnici Našice na liječenju je jedna osoba oboljela od koronavirusa dok je dvoje novooboljelih u samoizolaciji.Broj liječnika i bolničkog osoblja u samoizolaciji ostao je nepromijenjen i danas također iznosi 105, ana području naše županije.Mobilni tim za uzimanje uzoraka od jučer je na terenu te prema potrebi i danas izlazi na teren kako bi se uzeli uzorci osoba za koje se sumnja na infekciju koronavirusom ili su bliski kontakti do sada oboljelih.Policija je tijekom posljednja 24 sata zaprimilao kršenju mjera samoizolacije no sve su se pokazale. Također se nastavlja s provjerom osoba u samoizolaciji metodom slučajnog odabira te je policija učinilai sve osobe obuhvaćene ovom provjerom poštivale su mjere samoizolacije.I dalje postoji osam stalnih policijskih punktova na ulazu u županiju kao i 27 mobilnih na kojima je sveukupno učinjeno 2280 provjera osoba koje se kreću izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravka. Na ulazima i izlazima iz županije nije bilo kršenja ove mjere, no unutar županije policija je evidentirala 11 osoba bez propusnice.– rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županijePoručio je i OPG-ovima i svim poljoprivrednicima koji moraju krenuti u proljetnu sjetvu da se ne brinu o izdavanju propusnica jer će se to vrlo brzo riješiti u dogovoru s lokalnim stožerima i Policijskom upravom osječko-baranjskom jer su svi u Stožeru svjesni da radovi na poljima ne trpe odgodu.