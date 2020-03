brojna kulturna i društvena događanja

Puno naših građana redovito obilazi, ali je to trenutno, dakako. Ostaje nam u kulturnim sadržajima uživati izkoliko je to moguće, a lijepo je da je opcija puno - od streaminga na internetu kazališnih predstava i baleta, koncerata na radiju, virtualnih knjižnica i posjeta muzeju. Ako imate potrebu ne samo pratiti, već i stvarati umjetnost - neka vam ovo vrijeme bude prilika.poziva vas da vrijeme u izolaciji provedete, a kako bi vas dodatno potaknuo na stvaranje, po završetku pandemije, izabrane radove nastale u izolaciji poseban će stručni tim pretvoriti u veliku izložbu i publikaciju kojom će zauvijek ostati zabilježena kreativnost naših građana i umjetnika, a neke od njih možda i otkupiti i trajno smjestiti u svojim prostorima u Trpimirovoj.Izradite skulpturu -npr. tehnikom kaširanja. Papir, brašno i voda jednostavni su sastojci koje ćete pronaći u svom domu, a jednostavnu tehniku modeliranja sitnih komada papira, natopljenih u ljepilo od vode i brašna lako je savladati. Tema i stil su u potpunosti na vama, a najbolje radove ćemo moći pogledati na posebnoj izložbi.Napravite sliku tehnikom kolaža. Nešto lijepila, papira, tkanine, novina, boja ... i u vašoj kuhinji, ili dnevnoj sobi nastati će djelo na koje ćete biti ponosni. Bili profesionalac, amater, ili nešto između, ova kreativna tehnika svakom daje priliku da zablista. Tema je slobodna, a ako uključite djecu, ili cijelu obitelj, možda vam sjećanja na vrijeme u izolaciji ostanu puno ugodnija nego što to očekujete!Napravite ciklus fotografija. Mobitelom, ili fotoaparatom zabilježite 10 - 40 fotografija kroz svoj specifičan pogled na vrijeme koje ste proveli u izolaciji. Najbolje radove KC Osijek objediniti će u publikaciji i izložiti na izložbi. Pronađite svoj kadar i ispričajte priču iz nepoznatog kutka!Ne smijemo održavati koncerte, a niti probe, ali vas zato pozivamo- napišite i uglazbite pjesmu. Osijek je pun bendova, a ovo vrijeme, posvetite novom stvaranju. KC Osijek nagraditi će najbolju pjesmu studijskim snimanjem i snimanjem spota po završetku pandemije.Napišite kratku priču. Crtice iz izolacije. Proširite svoj svijet u izolaciji puno dalje od hodnika, balkona, ili pogleda s prozora. Mašta vaše kratke priče može odvesti u nedogled, a KC Osijek će najbolje od vaših kratkih priča pretvoriti u posebnu publikaciju koja će vam ostati na ponos.Ako se ne vidiš niti u jednoj od predloženih kategorija, izrazi se na sebi svojstven način. Tvoj video, instalacija, performans ili nešto posve drugo dobrodošlo je iznenađenje u ovom projektu i najbolji dokaz da stvaranje ne mogu zaustaviti četiri zida!Ovaj poziv je otvoren iumjetnicima. Zašto? Jer nas trenutno povezuju zajedničke okolnosti i jedna neočekivana situacija u kojoj smo se našli zajedno. Umjetnost obično povezuje umjetnike i publiku, u zajedničkom iskustvu, u proživljenom trenutku; ali u ovim okolnostima, postanimo svi stvaraoci i kada vrijeme to dopusti- postanimo svi zajedno i publika te uživajmo u zajedništvu koje danas osjećamo i nakon pandemije.Kulturni centar Osijek prikupljati će vaše radove (ili fotografije i video snimke o vašim radovima) putem maila (sve do kraja pandemije COVID-19.Provedimo izolaciju kreativno!