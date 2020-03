24 sata

Od jutros je na terenu i mobilni tim za uzimanje uzoraka, što će uvelike olakšati svakodnevni rad Zavodu za hitnu medicinu koji je do sada, uz redoviti rad, za uzimanje uzoraka u KBC-u Osijek ili Domu zdravlja Osijek, vršio transport svih osoba pod sumnjom na korona virus, a koje nisu imale uvjete da se samostalno odazovu testiranju

Prema nalogu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva od ponedjeljka su organizirane ordinacije dentalne zdravstvene zaštite koje će raditi u dvije smjene, a zbrinjavat će samo hitna i neodgodiva stanja, i to na sljedećim lokacijama:

Porast broja oboljelih bilježi linearan rast, što je očekivano. Mjere do sada poduzete daju rezultate, pa se u ovom trenutku ne razmišlja o strožim mjerama. Važno je napomenuti kako, iako je epidemija koronavirusa u Hrvatskoj, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji pod kontrolom, i dalje je na snazi Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

Tijekom posljednja 24 sata policija je zaprimila 12 dojava o kršenju samoizolacije pri čemu su utvrđena 4 kršenja mjere, dvije osobe u Osijeku i dvije u Belom Manastiru nisu se držale propisane mjere samoizolacije. Policija je i prema popisu osoba u samoizloaciji, metodom slučajnog odabira učinila kontrolu na 42 osobe i sve su osobe zatečene kod kuće te kod njih nije utvrđeno kršenje ove mjere

Tekst: OBZ.hr

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Tijekom posljednjana područjuevidentirano jepa danas ukupan broj osoba oboljelih od koronavirusa iznosi. Hospitalizirano jeod kojih je četvero na uređaju za. Do sada je iz KBC-a Osijekkojima je i tijekom idućih 14 dana propisana mjera samoizolacije. Ostale oboljele osobe, koje nemaju simptome, a testiranjem im je utvrđeno prisustvo koronavirusa, nalaze se također u kućnoj samoizolaciji.Epidemiolozi su od jučer izvršili nadzor nadte odredili nove mjere samoizolacije za njih. Sukladno tome, na području Osječko-baranjske županije trenutno se u samoizolaciji nalazi 1287 osoba.– rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo1. Dom zdravlja Osijek na adresi: Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV 62. Dom zdravlja Beli Manastir na adresi: Beli Manastir, Školska 53. Dom zdravlja Đakovo na adresi: Đakovo, Petra Preradovića 24. Dom zdravlja Našice na adresi: Našice, Bana Jelačića 105. Dom zdravlja Donji Miholjac na adresi: Donji Miholjac, Ante Starčevića 246. Dom zdravlja Valpovo na adresi: Valpovo, Ulica kralja Petra Krešimira IV 4stomatoloških ordinacija, no i dalje su svojim pacijentima telefonski dostupni prema dosadašnjem rasporedu radnog vremena. Uorganizirano je i dežurstvo i to subotom od 15.00 do 20.00 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati.– istaknuo je, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.Policija se na području Osječko-baranjske županije nalazi nate je kontrola učinjena nad 3040 osoba, od kojih svega 7 nije imalo propusnicu.– istaknuo je, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske.U skladu s dojavama koje je Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije dobio s terena, upućen je Zaključak Stožera CZ OBŽ prema svim općinskim i gradskim stožerima kojim se nalaže uklanjanje vrtnog namještaja s terasa ugostiteljskih objekata kako bi se spriječilo okupljanje građana.